Carlos Barisio le tiró la mejor onda a Armani por el récord

29/08/2018 -

Franco Armani está pasando por un gran momento en lo personal y mucho tiene que ver que hasta ahora no le pudieron convertir goles y lleva 890 minutos con la valla invicta.

El arquero de River Plate hasta superó la marca de un legendario como Amadeo Carrizo y eso no es poca cosa. Hoy volverá a ser protagonista ante Racing por la Copa Libertadores y todas las miradas de los hinchas estarán puestas también en él.

Y uno de los que habló sobre el gran presente del golero Millonario fue Carlos Barisio, ex arquero que hoy tiene el récord de 1075 minutos sin que le hayan gritado un gol en la cara.

"Él es humilde, que viva todo esto con tranquilidad, que si le toca le va a tocar. Si llega al récord lo felicitaré de corazón. Yo ya tengo 67 años, y no tengo ningún resquemor por nada, me siento bien porque hay arqueros que tienen la chance de quedarse con el récord. No hay nada eterno, es algo natural si me sacan el récord. Yo siempre decía que en algún momento me lo van a sacar", expresó Bariso cuando se refirió al caso de Armani.

Igualmente, el hombre récord bajo los tres palos en el profesionalismo, aseguró que "con Armani coincidimos en la presencia, la tranquilidad y la ubicación, que es algo fundamental" contó, y dijo que el arquero de River "tiene muy buena ubicación, por eso hace todo fácil. Donde esta la pelota, esta él".

En comparación con la actualidad, si bien aseguró que "el fútbol argentino siempre tuvo muy buenos arqueros", afirmó también que en sus tiempos, se enfrentaba a jugadores "de la talla de Kempes, Maradona, Bochini, Alonso, Scotta, Bianchi, que eran goleadores bravos para enfrentar".