Coudet: "Te sentirías incompleto si reclamás"

Fotos AUTOCRÍTICA. Eduardo Coudet admitió que se durmieron todos cuando surgió lo de Bruno Zuculini.

29/08/2018 -

Racing Club sueña con la posibilidad de eliminar esta noche a River Plate de la Copa Libertadores en el propio estadio Monumental de Núñez y para ello tendrá que apelar a sus mejores recursos si quiere cumplir con el objetivo.

Ayer el que palpitó la previa fue el entrenador Eduardo Coudet que se refirió el caso de Bruno Zuculini y dijo que si la Conmebol le daba por ganada la llave, se hubiera "sentido incompleto".

"Dormimos todos, es la realidad. Yo no sabía lo de Zuculini. De todos modos, es como que te sentirías incompleto si reclamás. A mí me gusta jugar. Por lo menos yo no me hubiese sentido igual (si presentaba un reclamo)", sostuvo Coudet cuando analizó la situación en medio de la conferencia de prensa que ofreció a pocas horas del trascendental y definitorio partido.

"Es la primera vez que suceden tantas cosas extrafutbolísticas, pero vuelvo al arranque del año y es la copa másdifícil que me tocó ver, por muchos factores. Y lo sigue siendo. Siempre hay cosas para mejorar, pero no hay que desprestigiar a la Copa Libertadores", acotó el entrenador de la Academia.

Luego señaló: "Es un torneo importantísimo no solo a nivel sudamericano sino a nivel mundial. Es nuestra Champions y es uno de los torneos más duros que me tocó jugar y dirigir, y que más prestigio te da en todo sentido. No la tenemos que desvalorizar. Es hermosa y yo la quiero jugar siempre".