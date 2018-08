"El dólar sube por la falta de confianza en el gobierno"

29/08/2018 -

Para el economista Juan Paolicci, de la consultora EcoGo al ser consultado por EL LIBERAL, sobre por qué sigue subiendo el dólar, señaló que ‘el mercado está entendiendo que al Gobierno le está costando muchísimo cerrar su programa financiero, le cuesta mucho cubrir sus necesidades en dólares. Por lo tanto esto en cierta medida genera una creciente desconfianza en torno a la capacidad que tenía el gobierno de renovar sus vencimientos de deuda’.

Agregó que ‘en tanto estas preguntas persistan y esta desconfianza que el gobierno no va a tener que hacer un ajuste excesivamente recesivo para así y todo cerrar su programa financiero, mientras esta situación esté flotando en el aire, los inversores extranjeros y los locales empiezan a desarmar posiciones en pesos y se empiezan a dolarizar para cubrirse frente a algún escenario todavía más recesivo’.

Puntualizó que ‘asimismo lo que se tiene es una tasa muy alta que está en el mismo círculo vicioso: El dólar sube por falta de confianza y no se puede bajar la tasa porque si se la baja, la presión sobre el dólar se incrementa. Con esta tasa, la economía no puede operar y si la economía no puede operar, de cara al 2019 el Gobierno estará muy complicado’. Señaló que esto será así ‘porque el crecimiento que se va a percibir en la calle no se verá en 2019 y si se entra en recesión, es muy difícil que el mercado entienda que este Gobierno va a ganar las elecciones’. Añadió: ‘Se necesita un esquema que logre volver a la paz cambiaria sin meterse en líos como el acelerar el desarme de Lebacs. Ese círculo vicioso está generando la presión sobre el dólares’.