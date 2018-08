Fotos El dólar alcanzó a un nuevo récord de $32,06 y prevén un traslado fuerte a combustibles y alimentos

29/08/2018 -

El dólar retomó con velocidad su carrera alcista por séptima rueda consecutiva, a un precio máximo de cierre de 32,06 pesos en el segmento minorista, en una jornada en la que subió 1,6% en la city porteña mientras que a nivel local, la divisa escaló $0,20 más para cerrar en los $12,80.

Con esta nueva alza que experimentó la moneda norteamericana, solo en este mes su cotización creció un 13,5% frente al peso. Ahora, se necesitan $3,83 más que a principios de mes para comprar U$S1.

A inicios de agosto, el dólar cotizaba en los $28,23 pero ya finalizando el mes, su cotización fue de $32,06 en la víspera.

Desde el primer día hábil de enero de este año, hasta el cierre de este martes, la divisa avanzó un 71% en su cotización ante el peso. Con lo cual la moneda argentina perdió ante el dólar más de un 70% de su poder de compra.

En el mercado mayorista o interbancario la divisa de EEUU terminó a $31,35, luego de operarse a $31,60, también en un máximo histórico.

Subastas

El BCRA ofreció en subasta, cerca de las 13, unos U$S 300 millones, de los que adjudicó U$S 100 millones, a un precio promedio de $31,2592. Próximo al cierre, a las 15, adjudicó otros U$S 100 millones, a un precio promedio de corte de $31,4365.

Según datos oficiales, en agosto el BCRA acumula ventas de reservas por unos U$S 1.446 millones, y en todo 2018, unos U$S12.881 millones.

El monto negociado en el segmento de contado (spot) fue de unos U$S 790,7 millones, mientras que en futuros se pactaron U$S 1.101,3 millones en el ROFEX, más otros U$S 229,6 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). El BCRA intervino en el mercado de dólar futuro (contratos en pesos, pero atados al tipo de cambio) en los plazos más cortos. Las posiciones para septiembre cerraron a $32,60, y para diciembre de 2018, a $35,50.