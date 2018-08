Qué es el bullying y cómo advertir los signos que manifiestan los menores

29/08/2018 -

La licenciada en Psicopedagogía Ana Gálvez explicó que el bullying es una forma de violencia física o verbal, a la que los niños y adolescentes están expuestos, pero el origen de los actos de violencia está en la familia, de donde cada uno proviene.

"He escuchado hace un largo tiempo una distinción interesante: casa es el lugar donde vivimos, hogar es el grupo que formamos. Entonces, la violencia debe ser frenada o no incentivada en el hogar, porque después quienes frenarán a nuestros hijos serán las normas o reglas sociales institucionalizadas", señaló la profesional.

"Es la madre y luego el padre, el que le pedirá a su hijo que no permita que lo maltraten, pero tampoco que provoque. Y será la maestra o el maestro los que reforzarán la idea que la comunicación es el camino del crecimiento, del afecto; ese afecto indispensable para poder seguir riendo, de la mejor manera", agregó.

Gálvez también remarcó: "Un niño que agrede con frecuencia es porque ve esa acción y la recibe. Recordemos que la violencia puede ser física y/o emocional. No les pidamos a los niños que no hagan lo que están viendo".

Por su parte, la licenciada en Psicología María Rosario Sanguedolce, explicó cómo los padres y docentes deben estar alertas ante posibles casos de bullying.

"El niño o adolescente víctima de bullying lo manifiesta en su comportamiento. Y es en este punto en el que los padres tienen que estar atentos. Hay que ver cómo vienen de la escuela, su ánimo, si tienen ganas de hablar o no, o si existe un rechazo a contar cosas de la escuela. Hay que remarcar que muchas veces las víctimas de bullying tienen vergüenza de contar lo que le hacen sus agresores", comenzó marcando.

"Hay muchas señales que nos pueden estar avisando que nuestro hijo o alumno está en problemas de este tipo. Que los chicos no tengan amigos es su colegio es una señal importante. Por eso no solo los padres deben estar atentos sino también los docentes. Son ellos los que ven los comportamientos en el recreo, o cuando se les pide hacer grupos en el aula y quedan algunos aislados. Esto es un indicador de que algo está pasando en ese alumno. Muchas veces, los adolescentes no saben tolerar lo diferente y por eso siempre ataca", concluyó.