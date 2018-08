Ajedrecistas de Clodomira obtuvieron varios premios en un torneo provincial

Fotos PUESTOS. Nicole Montenegro Deck, Bahía Ailén Cabello, Luka Mayu García y Uriel Vega tuvieron un excelente desempeño.

29/08/2018 -

El Club de Ajedrez Clodomira participó en el Segundo Torneo Intercolegial de Ajedrez Educativo para Escuelas Secundarias en la Escuela Normal Superior "General Manuel Belgrano" ubicado en avenida Independencia Nº 751. Jugaron un torneo a cinco rondas.

Por el Club de Ajedrez de Clodomira Nicole Montenegro Deck obtuvo el primer lugar femenino y logró salir 3ª en la categoría sub 14. Bahía Ailén Cabello obtuvo una mención especial. Luka Mayu García obtuvo el tercer lugar en la categoría sub 14. Uriel Vega salió subcampeón de la categoría sub 14.

Cabe mencionar que en el torneo estuvieron presentes grandes jugadores de la provincia como es el caso del campeón argentino de los juegos Evita del año 2017 Gonzalo Yunes.

Testimonio

"En cuanto a la experiencia vivida a través de mi hijo el día que lo acompañé al encuentro organizado por el programa de ajedrez, en donde se pudo relacionar con niños de diferentes colegios de nuestra provincia quedé muy conforme, tanto con la atención recibida como con la organización y aun más con la propuesta de integrar a los estudiantes y desarrollar ese lado pensante e ingenioso en ellos. Como madre agradezco y espero que mi hijo pueda seguir siendo parte de los diferentes proyectos que aportan a su educación", señaló Marta Margarita Vega, madre de uno de los ajedrecistas.