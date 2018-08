May sigue confiada en el éxito del Brexit

Fotos PLAZO. La salida de la UE será el 29 de marzo de 2019.

29/08/2018 -

La primera ministra británica Theresa May afirmó que el Reino Unido aún puede hacer del Brexit un éxito si se sale de la Unión Europea sin un acuerdo. En declaraciones a los periodistas en el avión mientras se dirigía a Sudáfrica, la premier citó dos veces al jefe de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, quien dijo a la radio de la BBC la semana pasada que el comercio no se detendría si Gran Bretaña y la UE no logran un acuerdo.

"Dijo que no sería un paseo por el parque, pero que no sería el fin del mundo", dijo May, refiriéndose a Azevedo. "Desde el principio he dicho que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo".

A medida que la partida de Gran Bretaña de la UE, programada para el 29 de marzo de 2019, se acerca, el gobierno intenta mostrar que está preparado para todas las eventualidades.

May se reunirá con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en Ciudad del Cabo el martes.