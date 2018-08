La admiración por el Dúo Suárez Palomo y el Dúo Salteño

29/08/2018 -

¿Cuánto del Dúo Salteño y del Dúo Suárez Palomo tiene el Dúo Coplanacu?

El Dúo Salteño, a nivel del país, es muy conocido, muy cultivado por la gente a la que le gusta mucho la música. Anduvieron por todo el país. El Dúo Santiagueño (nombre del Dúo Suárez Palomo) no tanto, no lo conocen tanto fuera de Santiago. Entonces, a nosotros siempre nos han dicho que éramos como una especie de Dúo Salteño, sobre todo al principio cuando usábamos más disonancias u otras armonías. Pero nosotros, íntimamente, siempre hemos pensado que nos parecíamos o que nos queríamos parecer más al Dúo Santiagueño. Yo no sé qué porcentaje hay de cada cosa, ojalá que no, que no haya nada y que nosotros seamos una tercera propuesta, pero son dos dúos que tanto Julio (Paz, su compañero en Coplanacu) como yo admiramos muchísimo y, obviamente, han sido y son referentes nuestros y de un montón de otros músicos.

Más allá de todo esto, tanto el Dúo Salteño, y particularmente el Dúo Suárez Palomo y ahora ustedes remarcan en su propuesta la música criolla.

Cada uno a su manera. Cada uno con una estética diferente, con una mirada diferente, pero siempre se trata de la identidad porque el folclore, más allá de las estéticas y de las formas, tiene que ver, fundamentalmente, con la identidad. La raíz es lo que siempre está, más allá del olvido de las políticas culturales. Si no tienes una raíz no te la puedes inventar. Y si la tienes tampoco te podés desprender fácilmente de ella. Con los años aprendimos que la raíz y la identidad son la piedra fundamental de lo que hacemos. En el valor de la simpleza y la identidad encontramos la verdadera dimensión de lo que representa el folclore.