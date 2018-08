Natalia Oreiro dejó que su bronca por el accidente saliera al aire sin filtros

29/08/2018 -

Después de la caída en el escenario, cuando iba a recibir el premio Kids’ Choice Awards en homenaje a su trayectoria, y de que Natalia Oreiro se levantara y agradeciera al público parecía que la actriz había vivido la situación como un accidente más. Pero una comunicación con Verónica Lozano, la conductora de aquel evento, reveló finalmente cómo se sintió verdaderamente Natalia.

"Soy todo lo profesional que no fueron ustedes, boluda. Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!", fue lo primero que dijo la mujer de Ricardo Mollo.

Y agregó: "En el momento, con la adrenalina, salí, me sequé la sangre con una toalla y volví para agradecer. Después me fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara. Tengo cuatro puntos. Así que una joyita el premio, eh".

Y cuando Lozano intentó disculparse cargando sobre ella la culpa de que Oreiro haya ido por ese lugar del escenario, la uruguaya estalló: "No, vos no sos la culpable para nada. Los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero".

Sin filtro, y con toda la ironía posible, Natalia Oreiro adelantó que no accionará contra el canal (Nickelodeon)que estaba a cargo del evento. "Que no se preocupen, que estoy viva y no les voy a hacer ningún quilombo", cerró.