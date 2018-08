Conocé a la abuela fisicoculturista

Hoy 16:40 -

Janice Lorraine, supo resurgir después de quedar "devastada" al jubilarse. A sus 55 años se motivó para comenzar a entrenar fuerte, debido a que vio a una señora mayor realizando un gran esfuerzo para caminar sola sin ayuda de nadie y pensó que a ella no quería que le ocurriera eso.

"Cuando se es joven, se está muy ocupado. Pero cuando te hacés mayor, podés perder la claridad de tus objetivos fácilmente, dejando mucho tiempo libre. La jubilación puede ser contraproducente. Si las personas cambian de su mente la idea de que van a ser viejos y frágiles, podrán lograr mucho más”, dijo en diálogo con medios locales.

Hoy, a sus 75 años, entrena seis veces a la semana (tres días en el gimnasio y el resto hace caminatas) y sigue un hábito alimenticio estricto: "Mi dieta se compone principalmente de alimentos no procesados, ensaladas y una pequeña porción de batatas".

Además consume proteínas a través de un buen plato de pollo a la parrilla, pescado a la parrilla y solomillo. Nunca le puede faltar su copa de vino en la cena y remarcó que de postre o golosinas solo come galletitas o chocolate sin azúcar.

Su objetivo es "mostrar que es posible vivir una vida saludable en la vejez", motivando así a todas las mujeres de cualquier edad a que vivan la vida que quieren y que no estén sujetas a los estereotipos y roles tradicionales.

