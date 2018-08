Internaron a "La Mona" Jiménez por un fuerte dolor en el pecho

Notas Relacionadas

Hoy 18:19 -

Esta mañana, Carlos “La Mona” Jiménez tuvo que ser internado por un problema cardíaco. Si bien la noticia generó preocupación entre sus fanáticos, desde el entorno del mítico cuartetero se encargaron de llevarle tranquilidad a sus seguidores.

“Hoy Carlos se levantó con mucha fiebre y una respiración que no me gustaba y decidimos traerlo a un chequeo en el Instituto Modelo de Cardiología”, expresó en Facebook Juana Delseri, ex mujer y actual manager del cantante.

Por el momento, sólo queda esperar el resultado de los estudios a los que fue sometido el ídolo cordobés para determinar la gravedad de su estado.