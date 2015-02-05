CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de agosto de 2018
A LAS 00.00 KARA PARA ASK
Por El Liberal
30/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.55 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FUTBOL
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
01.45 KEANU
03.38 DESPIERTO
05.54 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
06.39 LA NIÑA DE MIS OJOS
08.17 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
10.19 PADDINGTON
12.05 SR. MAGOO
13.49 TRON. EL LEGADO
16.15 PADDINGTON
18.02 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS
MUTANTES
19.34 TRON. EL LEGADO
22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA
MALDITA
23.44 RADIO ENCUBIERTA
TNT
02.41 SOLDADO ANÓNIMO
05.09 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 ROCKNROLLA
07.50 TERROR A BORDO
09.37 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
11.40 LA ENTREGA INMEDIATA
13.14 AMIGOS CON BENEFICIOS
15.03 TOY STORY 3
16.53 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
19.21 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 TROPA DE ELITE
00.15 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
TCM
00.04 LA NARANJA MECÁNICA
02.34 GREMLINS
04.24 FUEGO
05.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.40 LA NIÑERA
08.05 LA NIÑERA
08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.10 LA NIÑERA
10.35 LA NIÑERA
11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.15 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
14.31 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
16.12 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
17.54 GREMLINS
20.01 SUPERMAN 2. DONNER CUT
22.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER
SPACE
00.27 SNIPER. FUEGO OCULTO
02.25 OPERACIÓN NUEVO MUNDO
04.07 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ
06.00 BOURNE. EL ULTIMATUM
07.50 EL SOSPECHOSO
10.08 22 MINUTOS
11.39 EL SANTO
13.56 GETAWAY
15.35 EL AUTO VOLADOR
17.38 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.33 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 GODZILLA
A DÓNDE IR
CASSARO CHOP
(AVDA. ROCA (S) 1074)
+JUEVES 30, A PARTIR DE LAS 23,
KARAOKE.
+SÁBADO 1, A PARTIR DE LAS 23.30,
NOCHE DE ROCK Y LATINOS, CON
ÉXODO.
EL OBSERVATORIO
(INDEPENDENCIA 1665)
+JUEVES 30, DE 17 A 19, TALLER
EXPERIMENTAL, LA MÚSICA Y LA
DANZA EN EL TANGO. CON MARCOS
DICESARO Y MARIELA MORENO.
CONTRIBUCIÓN A LA GORRA.
MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE
EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI
JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI
VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ VIERNES 31, “EL POLACO”.
+ 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS
DECADENTES.
+ 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU.
CAYO COCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE
PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL
DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA,
COMO BANDA INVITADA.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
MEGALODON (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY - 21:30 (Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 6:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 18:00 (Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D): COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY 17:00 (Cast)
LATIDOS EN LA OSCURIDAD
(2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HOY 16:10 (Cast)
20:20 (Cast) 22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:10-
SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL
JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30