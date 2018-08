CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de agosto de 2018

30/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.55 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FUTBOL

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

01.45 KEANU

03.38 DESPIERTO

05.54 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

06.39 LA NIÑA DE MIS OJOS

08.17 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

10.19 PADDINGTON

12.05 SR. MAGOO

13.49 TRON. EL LEGADO

16.15 PADDINGTON

18.02 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS

MUTANTES

19.34 TRON. EL LEGADO

22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA

MALDITA

23.44 RADIO ENCUBIERTA

TNT

02.41 SOLDADO ANÓNIMO

05.09 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 ROCKNROLLA

07.50 TERROR A BORDO

09.37 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

11.40 LA ENTREGA INMEDIATA

13.14 AMIGOS CON BENEFICIOS

15.03 TOY STORY 3

16.53 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

19.21 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 TROPA DE ELITE

00.15 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

TCM

00.04 LA NARANJA MECÁNICA

02.34 GREMLINS

04.24 FUEGO

05.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.40 LA NIÑERA

08.05 LA NIÑERA

08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.10 LA NIÑERA

10.35 LA NIÑERA

11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.15 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

14.31 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

16.12 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

17.54 GREMLINS

20.01 SUPERMAN 2. DONNER CUT

22.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER

SPACE

00.27 SNIPER. FUEGO OCULTO

02.25 OPERACIÓN NUEVO MUNDO

04.07 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ

06.00 BOURNE. EL ULTIMATUM

07.50 EL SOSPECHOSO

10.08 22 MINUTOS

11.39 EL SANTO

13.56 GETAWAY

15.35 EL AUTO VOLADOR

17.38 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.33 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 GODZILLA





A DÓNDE IR

CASSARO CHOP

(AVDA. ROCA (S) 1074)

+JUEVES 30, A PARTIR DE LAS 23,

KARAOKE.

+SÁBADO 1, A PARTIR DE LAS 23.30,

NOCHE DE ROCK Y LATINOS, CON

ÉXODO.

EL OBSERVATORIO

(INDEPENDENCIA 1665)

+JUEVES 30, DE 17 A 19, TALLER

EXPERIMENTAL, LA MÚSICA Y LA

DANZA EN EL TANGO. CON MARCOS

DICESARO Y MARIELA MORENO.

CONTRIBUCIÓN A LA GORRA.

MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE

EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI

JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI

VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ VIERNES 31, “EL POLACO”.

+ 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS

DECADENTES.

+ 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU.

CAYO COCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE

PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL

DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA,

COMO BANDA INVITADA.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

MEGALODON (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY - 21:30 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 6:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 18:00 (Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D): COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA OSCURIDAD

(2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HOY 16:10 (Cast)

20:20 (Cast) 22:40 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:10-

SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL

JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30