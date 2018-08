Rebecchi volvió a ser convocada a la selección nacional

Fotos CHANCE. La destacada goleadora de Las Leonas se sumará de nuevo al equipo argentino.

30/08/2018 -

Carla Rebecchi volvió a ser convocada a Las Leonas, a tan solo seis meses de haber sido madre, y ya se ilusiona con ‘jugar otro Juego Olímpico’.

"Quiero hacer el esfuerzo, tengo ganas de sumar todo lo que pueda en la selección. Me encantaría poder jugar otro Juego Olímpico. No falta tanto, creo que si me acomodo voy a poder estar", deseó la delantera.

La referente del hockey argentino aseguró que la decisión de volver a vestir la camiseta albiceleste "no fue algo planeado ni que viniera hablando con Agustín (Corradini)".

"No era algo que venía hablando. Volví a jugar rápido tras tenerla a ella (su hija Vera), pero porque es lo que me gusta y me aburría bastante. Se dio que jugara rápido en el club porque hubo un fin de semana que faltaban muchas chicas en el club. Me viene bien arrancar ahora, empezar a entrenarme. Me recuperé bastante rápido y volví a jugar bastante rápido. Cuando esté con las chicas veré dónde estoy parada realmente. Voy a entrenarme a full para ponerme a nivel, haré todo lo posible para ponerme a tono rápidamente", manifestó.

El próximo lunes volverá a entrenar el seleccionado en el Cenard.