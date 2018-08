Analistas explican por qué sube el dólar

30/08/2018 -

La nueva suba del dólar que terminó cerrando arriba de los $34, fue materia de análisis por distintos especialistas. "Se dieron muy pocos detalles y la gente tiene muchas preguntas. Fue una presentación muy corta y no se explicó el alcance de la ayuda y lo que implica para el país. Ya había rumores de un paquete de US$15.000 millones, pero el anuncio no logró calmar los mercados", explicó Miguel Kiguel, director de Econviews. Por su par te, Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, señaló al diario La Nación que "la gente en este momento está buscando un refugio y no lo encuentra dentro de la Argentina. Hay que tratar de resolver los problemas de fondo y que el tipo de cambio encuentre su nivel". "Hay una dinámica de pánico contra el peso y el Gobierno más que buscar respuestas económicas debería buscar respuestas políticas, porque tiene un problema de confianza. No descarto que a partir de ahora los políticos terminen agarrando el volante y haciendo algo. Cuando la política no da respuestas, lo hace el dólar. Hoy entramos en un día de pánico", dijo Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera.