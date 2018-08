Boca buscará su lugar en los cuartos

30/08/2018 -

Con la tranquilidad que otorga el haber convertido dos goles de local, pero sobre todo no haber recibido ninguno en contra, Boca buscará esta tarde su pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando desde las 19.30 visite a Libertad de Paraguay.

El equipo de Guillermo, que no podrá estar en el banco por una suspensión, tendrá como gran novedad la presencia de Darío Benedetto como titular luego de más de 9 meses sin partidos oficiales. Además, Fernando Gago tendrá un lugar desde el inicio, al igual que el pasado domingo frente a Huracán, cuando mostró un buen nivel y jugó los noventa minutos sin problemas físicos.

La mayor incógnita por estas horas es si Ramón Ábila estará o no en el banco de suplentes, ya que aún no está claro si debe una fecha de suspensión. Boca esperará hasta último momento una confirmación fehaciente de Conmebol de que el futbolista está habilitado. Si no llega, ante la duda, verá el juego desde la platea del estadio Defensores del Chaco.

"Wanchope" no fue expulsado, pero existe la posibilidad de que haya sido informado por una trifulca que se dio en el duelo entre Huracán y Atlético Nacional de Medellín en la Libertadores de 2016. Lo increíble es que la entidad que rige el fútbol sudamericano no pudo determinar si fue así o no.

Por su parte, Libertad confía en sus fuerzas para dar vuelta la serie, tras su resurrección en el torneo local. El "Gumarelo" afronta el encuentro pleno de moral al colocarse en tercer lugar en el Clausura, tras un pésimo comienzo en el que tocó el fondo de la clasificación. Son tres los triunfos consecutivos que ha obtenido en ese torneo.