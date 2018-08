Coudet cargó duro contra la actuación de Racing

Fotos LAMENTO El DT de la Academia, Eduardo Coudet, se retiró cabizbajo del Monumental y le pidió perdón a la gente de Racing por la humillante eliminación

30/08/2018 -

El director técnico de Racing Club, Eduardo Coudet, hizo una fuerte autocrítica anoche después de la dura derrota 3-0 ante River Plate y admitió que su equipo fue "demasiado liviano" en la primera etapa y que estuvo lejos de su mejor versión.

"No arrancamos de la manera en que teníamos que arrancar este partido decisivo. No me gustó la actitud que mostramos y fuimos un equipo demasiado liviano, no estuvimos a la altura", comentó en conferencia de prensa.

Y agregó: "No me perdono que hayamos entrado a jugar de esa manera. Enfrentamos a un gran rival, podíamos perder, pero no de esta manera. Le pido perdón a la gente de Racing".

"Tenemos que crecer como equipo, entender que ésta no es la forma y la gente debe sentir lo mismo, que no estuvimos a la altura. Cuando perdés de esta manera no hay excusas y hay que hacerse cargo", siguió.

"Cuando uno pierde 3-0, no podés sacarle méritos al rival. No arrancamos como había que hacerlo. Desde el inicio no era una avasallamiento futbolístico, pero sí en la disputa de la pelota e intensidad de juego", extendió

Por la expulsión de Centurión, Coudet dijo: "A veces no es fácil no reaccionar estando ahí adentro, no es correcto lo que hizo, también se equivoca Enzo Pérez por cómo estaba el partido, ya definido".

No obstante, el "Chacho" optó por centrarse en la Superliga.

"Tenemos que pensar que perdimos el semestre, es algo apresurado. Si ganamos el domingo quedamos como punteros. Hay que trabajar y mejorar".