Dieron a conocer los resultados de los encuentros deportivos

30/08/2018 -

El fútbol infantil y femenino crece cada semana con convocatoria en toda la ciudad con atractivos partidos organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda que este fin de semana hizo jugar la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina y la vigésima del Torneo Apertura de la Liga Infantil.

En el caso de las chicas tuvieron la primera parte de la fecha del torneo donde los partidos dejaron estos resultados: Atenea 0 vs. Las Aliadas 4; Las Líderes 1 vs. Villa Griselda 1; San Isidro 2 vs. Santa Rita 2; Alto Verde 1 vs. Quilmes 1; La Selección 2 vs. Bº 25 de Mayo 0; Las Argentinas 1 vs. Las Únicas 0 y Defensoras 1 vs. Bº Salido 0.

Lunes

El lunes se completó la fecha con: Irma FC 0 vs. Deportivo Griselda 1; Campeonas del 28 1 vs. Las Fanáticas 0; Las Tiburonas 0 vs. Agrupación 25 de Mayo 2; Las Fortineras 6 vs Rincón Femenino 0; Chacarita 0 vs. Cruz Azul 1; Central Argentino 0 vs. 17 de Octubre 0 y Tévez FC 1 vs. Deportivo 25 de Mayo 2.