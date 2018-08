Los más pequeños tuvieron partidos apasionantes también

30/08/2018 -

La Liga Infantil entró en acción el domingo 26 de agosto por la mañana. Los resultados fueron en la categoría 3 y 4 años: Bío Torres 0-Gustavo Tapia 1; Irma FC 0-Villa Unión 3; Chamacos FC 1-Diablos Rojos 1; 17 de Octubre 0-Rey de Reyes 0; 25 de Mayo 1-Argentinos Unidos 0; Bº Quilmes 2-El Cruce 0; San Fernando 0-Taladrito 0; Cholo Suárez 0-Deportivo 25 de Mayo 1 y Bº Taponazo 2- Diablos Rojos 0. En categoría 5 y 6 años: Bío Torres 4-Gustavo Tapia 1; Irma FC 0-Villa Unión 3; Chamacos FC 0-Diablos Rojos 0; 17 de Octubre 1-Rey de Reyes 0; 25 de Mayo 1-Argentinos Unidos 2; Bº Quilmes 5-El Cruce 0; San Fernando 0-Taladrito 1; Cholo Suárez 1-Deportivo 25 de Mayo 1 y Bº Taponazo 3-Diablos Rojos 1. En las categorías 7 y 8 años: Bío Torres 0 vs. Gustavo Tapia 1; Irma FC 0 vs. Villa Unión 1; Chamacos FC 0 vs. Diablos Rojos 2; 17 de Octubre 1 vs. Rey de Reyes 2; 25 de Mayo 0 vs. Argentinos Unidos 2; Bº Quilmes 2 vs. El Cruce 0; San Fernando 1 vs. Taladrito 2; Cholo Suárez 1 vs. Deportivo 25 de Mayo 0; Bº Taponazo 0 vs. Diablos Rojos 0. Por otra parte, en las categorías 9 y 10 años, Bío Torres 0 vs. Gustavo Tapia 0; Irma FC 0 vs. Villa Unión 0; Chamacos FC 1 vs. Diablos Rojos 0; 17 de Octubre 0 vs. Rey de Reyes 1; 25 de Mayo 0 vs. Argentinos Unidos 0; Bº Quilmes 1 vs. El Cruce 0; San Fernando 1 vs. Taladrito 2; Cholo Suárez 2 vs. Deportiva 25 de Mayo 1 y Bº Taponazo 0 vs Diablos Rojos 0.