Fotos Profesionales del Cyac analizan la realidad económica nacional y la eliminación del Fondo Sojero

30/08/2018 -

Ante la realidad que nos toca transitar, Conciencia y Acción Ciudadana (Cyac), a través de sus cuadros técnicos, quiere aclarar algunos conceptos básicos que permitirán tener una mirada más clara y objetiva de nuestra realidad económica y social. Los recursos de un presupuesto de la administración pública se denominan recursos coparticipables, recursos afectados y recursos propios. El análisis se centra en recursos coparticipables, y para ello es necesario interpretar a qué se denomina coparticipación de impuestos. Cuando hablamos de coparticipación, nos referimos a un mecanismo en el cual la recaudación de impuestos la hace el Gobierno nacional y el producido se reparte entre la Nación y el conjunto de provincias. Esto constituye el principal recurso de los gobiernos provinciales, destinado a financiar los gastos de funcionamiento del Estado (sueldos docentes, sueldos de policía, sueldos de la administración pública, gasto en educación, cultura, ciencia y técnica, salud, obras de vivienda y urbanismo, etc.) Entre los ajustes propuestos e implementados por la Nación, nos referimos a la desaparición del Fondo Federal Solidario (FFS) o Fondo Sojero. Qué es el FFS El Fondo Federal Solidario (FFS) fue creado mediante Decreto Nº 206/2009. El mismo surge como una herramienta de distribución equitativa federal ante la negativa de la implementación de las retenciones móviles del año 2008. Tenía la finalidad de transferir recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y a los municipios de forma automática (no discrecional) a medida que se liquidaba la exportación de soja, no importando el signo político del municipio. Asimismo, estaba destinado a financiar obras que acrecentaran la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población con la expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes. Actualmente, el Fondo dejó de ser distribuido hacia todas las provincias. Sin embargo, las retenciones siguen vigentes para el sector, es decir, la Nación es la beneficiaria del 100% de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario. En el presupuesto provincial 2018, el impacto efectivo de este recurso asciende a la suma de $353.600.000 y se estima que para el año 2019 no ingresarán $1.102.400.000. Es notable que nuestra provincia, aun con un presupuesto equilibrado, financieramente ordenada y con un gran esfuerzo para lograr una correcta administración, hoy se ve perjudicada en forma directa por el abrupto ajuste que implica no contar con estos recursos en el presupuesto. La falta de racionalidad de esta medida muestra la incoherencia y la falta de lógica del régimen a aplicarse. Para nuestra provincia y nuestros municipios, el Fondo Federal Solidario significó un alivio financiero y un crecimiento en infraestructura tanto urbana como rural. Como primera conclusión, entendemos que esta medida de apropiación de este recurso por parte de la Nación significa un aumento de las transferencias discrecionales entre Nación - provincia y Nación - municipio. Es decir, la Nación ahora transferirá esos fondos a las provincias y a los municipios que le respondan políticamente. Vemos con desagrado que se ha perdido la automaticidad del envío de los fondos, lo cual conlleva a interferir en la relación entre las provincias y sus municipios. Dicho de otra manera, las provincias pasan a ser dependientes de la Nación en el manejo de estos recursos tanto desde el punto de vista financiero como político. Finalmente, el Gobierno de la provincia está implementando políticas públicas anticíclicas. Ante este escenario de ajuste y enfriamiento en la economía nacional, y gracias al equilibrio fiscal y económico, sigue invirtiendo en infraestructura (escuelas, viviendas, pavimentación de calles, etc.) y fomentando el consumo y el fortalecimiento del mercado interno.