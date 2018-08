El comodato brinda seguridad a los que lo suscriben

30/08/2018 -

El contrato de comodato es un préstamo gratuito de una cosa, inmueble o mueble, donde una parte se obliga a devolverla en el tiempo convenido y a mantenerla en las condiciones pactadas. El Código Civil y Comercial (CCyC), en el art. 1533, establece que habrá comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. El Área de Prensa del Poder Judicial consultó a especialistas en la materia y explicaron que el objeto de este tipo de contrato debe ser una cosa que no se desgasta con su uso, ya que el comodatario debe restituir la misma cosa en el estado que la recibió En lo que se refiere al régimen actual del CCyC, precisaron que "no introduce grandes modificaciones, ya que mantiene la esencia, siendo un préstamo temporal que en la mayoría de casos se refiere a un inmueble, aunque en algunas ocasiones puede referirse a un bien mueble". Comodato de bienes inmuebles En cuanto a los contratos cuyo objeto son bienes inmuebles, los letrados detallaron que "en este caso, el convenio se comprueba con la posesión gratuita. Pero debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con fallos jurisprudenciales, se presume su carácter oneroso cuando es de larga duración y las partes no tienen vínculo de parentesco o afinidad". "El comodatario, que es quien hace uso del bien, debe conservar la propiedad. Sólo tendrá la tenencia del inmueble y deberá devolverlo en el mismo estado que lo recibió o bien con mejoras y pagos de algunos gastos, si están previstos en el contrato", precisaron. Cabe destacar que en caso que las firmas de las partes no estén certificadas ante escribano público, deben realizarse con aclaración de nombre, apellido y número del Documento Nacional de Identidad al final del mismo. Este contrato es muy importante y utilizado, dado que permite resguardar la propiedad del bien cuando se lo presta en forma gratuita, para que de esta manera se eviten contratiempos entre las partes.