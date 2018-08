Fotos Frías acompañó en su último adiós a Florencia Genesir con mucho dolor

FRÍAS, Choya (C) Una ciudad completamente acongojada acompañó a Florencia Genesir hasta su lugar de descanso final en el cementerio local. El cortejo salió primero desde la sala velatoria hasta la iglesia Inmaculada Concepción y antes de ir hasta la necrópolis, el Instituto Teresa Barbieri de Barbieri le ofreció una emotiva despedida a su ex alumna. "Nos enseñaste que no hay momentos difíciles, que hay que luchar. Fuiste capaz de unirnos a todos en solidaridad, no hubo nadie en esta ciudad que dudara un instante en pedir al Altísimo por ti. Sin dudas serás un ángel que nos guiará y cuidará desde arriba", manifestaba la profesora Inés Ibarra en la despedida realizada en el patio del colegio en el que tantas veces Florencia había jugado. Luego agregó: "Nos duele tu partida, pero sabemos que hoy estás abrazada a tu madre, que tanto extrañabas. No lloramos por ti sino por el vacío que nos deja tu ausencia. Vuela alto, mi niña, y alcanza la paz en el paraíso, que todos los ángeles hoy celebran tu llegada". El cortejó continuó su camino hasta el cementerio. Cientos de vehículos, entre motos y automóviles, se encolumnaron en un último y doloroso adiós. Contención La familia recibió numerosas muestras de afecto y contención espiritual. También agradecieron a cada uno y en general tanto afecto demostrado en estos meses en los que Florencia luchó y rogó por la llegada de un corazón. La ciudad hizo causa común con ese duelo: hubo radios que directamente cerraron sus transmisiones y también locales bailables que anunciaron que este fin de semana no abrirían sus puertas por respeto a los dos jóvenes, Florencia y Mauricio Yorbandi, cuyas pérdidas esta semana conmocionaron a toda la comunidad, que los recuerda con todo su cariño.