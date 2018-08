"Soy una pequeña y tierna mujer que no quiere ser avasallada por los hombres"

30/08/2018 -

¿Pensás que representás el empoderamiento de la mujer en esta serie? ¿Representás a esas mujeres que hacen la diferencia?

Sí. Soy una pequeña y tierna mujer que no quiere ser avasallada por estos hombres. Soy de una gran familia, la mayor de como 40 primos. Al estar en la serie quiero mostrarles a mis primos hermanos más chicos que por lo menos pueden divertirse y no hace falta tomarse la vida tan en serio. Tengo redes sociales y mis primos más pequeños me ven y es difícil hoy en día ser chico. Tan difícil. Y yo les digo que podés ser lindo e igual ensuciarte; y que no se tomen tan en serio la vida. No es diveritdo si lo hacés. Estoy mostrando eso.

¿La serie se aleja de la idea americana de pensar simplemente en hacer dinero y en lo material?

Sí. Creo que entendí la pregunta. Creo que en ideas sobre Estados Unidos la vida gira en torno al negocio. El hecho de que la serie sea elegida tiene que ver con su humanidad y es porque somos humildes. Tratamos de hacer ese dólar y trabajamos por ello.