Mary Padian: “¿Quién da más? es un programa auténtico”

30/08/2018 -

Las más entretenidas subastas de la televisión están en History (en el 302 de TIC) con la décima temporada de “¿Quién da más?”.

Mary Padian, protagonista de la serie que se emitirá todo el mes de septiembre y octubre, contó a EL LIBERAL detalles de este programa. “¿Quién da mas?” es considerado un fenómeno dentro del mundo de las subastas.

¿Qué sentís al estar en la décima temporada?

Es loco. Creo que no me pega hasta que alguien me lo reconoce y luego recuerdo que estoy en televisión. Me refiero a que viajo a Texas bastante seguido y cuando estoy ahí mi familia no me ve como parte de la televisión pero cuando alguien me lo recuerda me doy cuenta de que estuve haciendo esto por tanto tiempo, así que es muy loco. Pero es increíble.

Desde que viniste de ¿Quién da más? Texas, ¿cómo cambiaste como compradora?

Creo que como compradora me volví más dedicada, me gusta que todo esté en su lugar, soy un libro abierto y creo que cuando voy a las subastas ahora sé cómo todo el mundo opera porque a ellos no les interesa hacer amigos ni ser amigables, solo les interesan los negocios y hacer lo que sea para obtener el depósito que quieren. Así que ahora tengo la mentalidad de que cuando voy a las subastas no espero que nadie sea amigable y no tomo nada personal. Se trata todo sobre negocios.

Decís que no ves a nadie amigable sin embargo trabajás muy bien en equipo con Ivy Calvin. ¿Cómo es ese trabajo en equipo?

Sí. Ivy, Jenny y yo formamos un gran equipo. Ellos tienen un estilo sureño. Se toman las cosas en serio más allá del beneficio de la duda, lo cual es algo bueno y algo malo, pero al final del día creo que todos vemos eso en el otro y nos hace crecer. Son negocios pero también nos divertimos.

¿Qué diferencia a “¿Quién da más?” de otras subastas en televisión?

Creo que al tener tantas temporadas se ha generado un grupo de personas que están involucradas en esto como un negocio. No estaba buscando estar en televisión, me encontraron haciendo lo mío y como a todos los demás en la serie, que esto es lo que hacemos, estamos en la industria de la chatarra, de los desechos. Así que creo que es auténtico y creo que las personas pueden relacionarse con alguno de nosotros en algún nivel, y es por ello que somos diferentes de otros tipos de serie de televisión que están como en el mismo rubro.

¿Qué es tan emocionante de las subastas?

Para mí es no saber nunca con lo que te vas a encontrar. Tengo experiencia en el diseño, trabajé en una revista, yo estudié y me graudé en fotografía. Así que para mí todo se trata de pensar que el container puede contener cualquier cosa adentro, cualquier tipo de antigüedad que para mí eso es lo que me mantiene interesada. Lo vendés y nunca sabés si el del día de hoy va a ser como ese que encontraste la última vez. Para mí se trata de definir aquellas cosas que hoy en día no se ven.