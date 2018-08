Dicta clases en una casa que fue de Borges

30/08/2018 -

¿Qué recoges en tu faceta de docente de teatro?

Desde hace veinte años que doy clases y tengo mi estudio en el barrio de Núñez (Buenos Aires). Es un estudio que funciona en una propiedad que perteneció a Jorge Luis Borges, a su hermana y a su madre. Me gusta dar las clases acá en donde tengo la formación de alumnos establecida en tres años, en grupos de actores que ya preparan obras. Cuando hay algún productor que quiere contratar uno de mis cursos me muevo al interior, pero mi situación laboral no me permite que yo ande por el país dando cursos. Yo no tengo franquicias. Yo no pongo el nombre en mi escuela. Mi marketing es que a las clases las doy yo. Son trabajos muy profundos, muy particulares.

¿Qué descubres o redescubres en tu yo al hacer tu unipersonal "Buscando a Madonna"?

Más que mi yo, la verdad, yo me formé, y sigo sosteniéndolo, que hacer teatro cumple una función social. Lo que siento a través de ‘Buscando a Madonna’ es que me salgo de mí misma. No soy yo. A través de mi alma digo lo que se me canta. Es una visión ácida, sarcástica, humorística y vital sobre la realidad social en la cual vivimos. En los 90 tuvo mucho que decir "Buscando a Madonna", en los 2000 también y en este momento particular de la Argentina, más que nunca. Siento que es un espectáculo que está vivo, que se va transformando y que esa transformación me transforma a mí. Muestro el lado más oscuro de esta chica (Lucy se llama el personaje) que se crío en la calle y en esta realidad argentina, pero por otro lado transmitiendo un mensaje de vida y espiritual muy importante.