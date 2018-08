Aparecen nuevas fotos "al natural" de Wanda Nara

Fotos Wanda Nara.

En las últimas horas, comenzaron a circular nuevas fotos al natural de Wanda Nara, tomadas por Paparazzis que buscaron como siempre, los ángulos que menos la favorecen,

La rubia fue fotografiada junto a su esposo, Mauro Icardi, mientras disfrutaba de una tarde soleada, tomando mate y practicando con arco y flecha, en la nueva casona que tienen en el Lago de Como, a 50 kilómetros de Milán.

En las imágenes se puede ver a la ex de Maxi López con su malla enteriza favorita, un short, ojotas y el cabello atado de forma muy desprolija. Fueron captadas por un trabajador de The Grosby Group y hoy las publicó el portal CiudadMagazine.

Tras la polémica generada por sus fotos anteriores, Wanda había salido al cruce: "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo".

¿Qué dirá ahora?