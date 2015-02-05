CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de agosto de 2018

A LAS 17.45 UNA PARTE DE MÍ.

31/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)

23.30 RIZHOMA HOTEL

00.15 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

 

CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.18 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

07.55 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE

PELÍCULA

08.16 EL SECRETO DE ADALINE

10.29 ROBIN HOOD

13.15 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

14.47 SIETE AÑOS EN EL TIBET

17.37 UNA BUENA MENTIRA

19.48 EL SECRETO DE ADALINE

22.00 HISTORIAS CRUZADAS

TCM

10.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.52 LA NIÑERA

12.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

14.17 ST. ELMO’S FIRE

16.20 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

18.01 UN DETECTIVE EN EL KINDER

20.03 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

22.00 LA COSA MÁS DULCE

23.41 COYOTE UGLY

TNT

07.04 EN BUSCA DE UN SUEÑO

08.54 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

10.48 TOY STORY 3

12.37 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS

14.56 SHERLOCK HOLMES

17.12 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

19.25 ARMA MORTAL 4

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

00.17 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

SPACE

07.06 EL SANTO

09.25 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

11.00 CÓDIGO GANGSTER

12.59 TIEMPO EN CONTRA

14.51 RAYO NEGRO

16.54 LA NIEBLA

18.38 DETRÁS DE LAS PAREDES

20.28 LA REUNIÓN DEL DIABLO

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.59 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2

CINECANAL

11.20 COMO SI FUERA CIERTO

13.00 LA ERA DE HIELO 3

14.37 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

16.20 MONSTER TRUCKS

18.07 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

20.25 DÚPLEX

22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

23.52 ENCUENTRO EXPLOSIVO

SONY

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 NEGOCIANDO CON TIBURONES

11.35 SHARK TANK COLOMBIA

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 PREMONICIONES

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

CASSARO CHOP

(AVDA. ROCA (S) 1074)

+ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23.30, NOCHE DE ROCK Y LATINOS, CON

ÉXODO.

EL OBSERVATORIO

(INDEPENDENCIA 1665)

+VIERNES 31, A LAS 18, CANCIONES CON LOOP SET; Y A LAS 21.30, SHOW

DE DAFNE USORAHC. CAPACIDAD LIMITADA.

NODO TECNOLÓGICO

+ HOY, “EL POLACO”.

+ MAÑANA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU.

CAYO COCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL

DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA, COMO BANDA INVITADA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/08 17:00 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 05/09 19:10 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

31/08 - 01/09 18:10hs (Cast) 20:25hs

(Cast) 22:40hs (Cast) 00:55hs (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)

31/08 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)

MEGALODÓN (2D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

31/08 - 01/09 21:40 (Subt) 00:10 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/08 16:05 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCION (+13 AÑOS)

31/08 - 17:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30

(Subt)

A LA DERIVA (2D):

DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 05/09 19:30 (Subt)

MI EX ES UN ESPÍA (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

31/08 - 01/09 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)

00:40 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/08 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

31/08 - 01/09 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)

22:40 (Cast) 01:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:10-

SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL

JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30

 
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