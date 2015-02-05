CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de agosto de 2018
A LAS 17.45 UNA PARTE DE MÍ.
Por El Liberal
31/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)
23.30 RIZHOMA HOTEL
00.15 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.18 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
07.55 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE
PELÍCULA
08.16 EL SECRETO DE ADALINE
10.29 ROBIN HOOD
13.15 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
14.47 SIETE AÑOS EN EL TIBET
17.37 UNA BUENA MENTIRA
19.48 EL SECRETO DE ADALINE
22.00 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
10.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.52 LA NIÑERA
12.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
14.17 ST. ELMO’S FIRE
16.20 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
18.01 UN DETECTIVE EN EL KINDER
20.03 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
22.00 LA COSA MÁS DULCE
23.41 COYOTE UGLY
TNT
07.04 EN BUSCA DE UN SUEÑO
08.54 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL
10.48 TOY STORY 3
12.37 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS
14.56 SHERLOCK HOLMES
17.12 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
19.25 ARMA MORTAL 4
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
00.17 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
SPACE
07.06 EL SANTO
09.25 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
11.00 CÓDIGO GANGSTER
12.59 TIEMPO EN CONTRA
14.51 RAYO NEGRO
16.54 LA NIEBLA
18.38 DETRÁS DE LAS PAREDES
20.28 LA REUNIÓN DEL DIABLO
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.59 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2
CINECANAL
11.20 COMO SI FUERA CIERTO
13.00 LA ERA DE HIELO 3
14.37 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
16.20 MONSTER TRUCKS
18.07 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
20.25 DÚPLEX
22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
23.52 ENCUENTRO EXPLOSIVO
SONY
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 NEGOCIANDO CON TIBURONES
11.35 SHARK TANK COLOMBIA
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 PREMONICIONES
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CASSARO CHOP
(AVDA. ROCA (S) 1074)
+ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23.30, NOCHE DE ROCK Y LATINOS, CON
ÉXODO.
EL OBSERVATORIO
(INDEPENDENCIA 1665)
+VIERNES 31, A LAS 18, CANCIONES CON LOOP SET; Y A LAS 21.30, SHOW
DE DAFNE USORAHC. CAPACIDAD LIMITADA.
NODO TECNOLÓGICO
+ HOY, “EL POLACO”.
+ MAÑANA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU.
CAYO COCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
+SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE, SE PRESENTARÁN “LOS ARCANOS DEL
DESIERTO”; Y 1000 MOTHER FACA, COMO BANDA INVITADA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
31/08 17:00 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 05/09 19:10 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
31/08 - 01/09 18:10hs (Cast) 20:25hs
(Cast) 22:40hs (Cast) 00:55hs (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)
31/08 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)
MEGALODÓN (2D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
31/08 - 01/09 21:40 (Subt) 00:10 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
31/08 16:05 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCION (+13 AÑOS)
31/08 - 17:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30
(Subt)
A LA DERIVA (2D):
DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 05/09 19:30 (Subt)
MI EX ES UN ESPÍA (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
31/08 - 01/09 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)
00:40 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
31/08 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
31/08 - 01/09 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)
22:40 (Cast) 01:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:10-
SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL
JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30