Se disputa una nueva instancia del Clausura

31/08/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) La Asociación Fernandense de Fútbol Amateur programó para este fin de semana la undécima fecha del Torneo Clausura 2018, en sus dos categorías. La C50, en el polideportivo El Ganso, se medirán Defensores de Huasi vs. Los Amigos y Trula vs. Wall Mar, mientras que en El Quemao en cancha de Pikina lo harán Gremio vs. 9 de Julio y Bº Sur vs. La Loma. Mientras que la programación de la C40 es la siguiente; en cancha El Vinal (cancha de Juan Bravo), se medirán Triki vs. El Gateao y Maxiquiosco Antu vs. La Loma. En las Américas: Wall Mar, vs. Triunfadores y Tigres vs. Bº Sur. En Barrio Sur: Forres vs. Sol de América y Dep. Morón vs. All Boys. En El Quemao: Bº Belgrano vs. Trula y Villa Elisa vs. Arsenal. En Colonia El Simbolar (partido único): Talleres vs. Las Américas.