La Fusión FC y Niupi animarán el duelo más interesante de la séptima jornada del certamen

31/08/2018 - El duelo que sostendrán La Fusión FC y Niupi será uno de los más esperados en la séptima fecha del Torneo “La Boutique Deportiva” de la Liga Ratonera, que se juega íntegramente en el complejo Potreritos. El programa completo de la jornada de mañana es el que se detalla a continuación: En Cancha Nº 1: 13.30, Prof. Montero Sport vs. Lex Do c to r ; 15.20, Abog ado s Cuervos vs. Brima y 17.10, Los Vagos del Mosconi vs. Tiendas Tukys. E n Ca n c h a Nº 2 : 13.30, Manzana 6 vs. All Boys y 15.20, La 59 F.C. vs. Aesya. En Cancha Nº 3: 13.30, Nueva Chicago vs. Valencia; 15.20, Bº Saenz Peña vs. Racing y 17.10, Atlas vs. Real Madrid. En Cancha Nº 4: 13.30, Carlitos Legui F.C. vs. Shunko; 15.20, Coesa vs. Cache F.C. y 17.10, El Puente vs. Los Pibes de la 11. En Cancha Nº 7: 13.30, Villa Alem vs. Sacachispas; 15.20, Málaga vs. Los Potreros y 17.10, La Fusión F.C. vs. Niupi.