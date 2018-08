FÚNEBRES | 31 de agosto de 2018

31/08/2018 -

- Domingo Faustino Guzmán (La Banda)

- Norberto Antonio Ríos (Rodeo de Soria)

- Nemecia Delfina Ledesma Vda. de Jorge

- Jesús Reynaldo Leguizamón

- Roque Sergio Figueroa (La Banda)

- Jesús Reinaldo Leguizamón

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus primos que te recordarán siempre; Chichino, Nena y Francisco Corona, acompañan a toda la flia. en este momento de profundo dolor. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con dolor el fallecimiento de su primo Carlitos y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Angel Vicente Corona y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Tu padrino Tomas Corona y flia., Graciela, Ivana, Segio,Tomas y Lourdes, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Honorable Comision Directiva, Club Social y Deportivo Coronel Suárez, participan con dolor el fallecimiento de su ex-jugador, amigo y colaborador de la institucion. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. René F. Rigourd y familia participan con profundo dolor la partida de su amigo de la infancia. Acompañamos en su dolor a toda la familia Cuba. Rogamos una oración en su memoria.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. El presidente interventor del Iosep. C.P.N. Raúl O. Ayuch, gerente general C.P.N. Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial, síndico, gerentes de área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento del hermano de nuestra compañera de trabajo Clara Cuba.

CUBA, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Los compañeros de su hija Ornella de 4º 5ta. de la escuela Normal Manuel Belgrano y sus profesora tutora Mariana Collado acompañan en este momento tan doloroso y piden oraciones en su memoria.

EPSTEIN, GREGORIO (Ernesto) Z.L. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/8/18|. Magui de Parnás, sus hijos Carina, Silvina, Eugenia y Pablo y su nieto Benicio, acompañan a su flia. con profundo dolor, recordándolo siempre con mucho amor y cariño.

LEDESMA DE JORGE, NEMESIA DELFINA. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Sus hijos: Nilda, Gladys, Rosa, Walter y Mirta, hijos Pol., nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a la 10 en el cement. Parque de la Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Caruso Cia. Arg. de Seguros.S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Su hijo Walter Hugo, hija política Jubi Figueroa, nietos Alejandro y Ana, y bisnieto Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Sus hijos Rosa Delfina y Jorge Ayunta, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que Dios la cobige en su Gloria.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Su hija Gladys Noemí, nietos Nancy, Tania, Javier y Oscar Zanello, bisnietos Luana y Francina, participan son dolor su fallecimiento. Dios le recoja en su Reino y le de la paz eterna.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. "Pido al Altísimo te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Su hija Mirta Jorge, nietos Cecilia y Raimiro, nieto pol. Fernando y bisnietos Benicio, Catalina, Guillermina y Josefina, te despiden con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Para mi querida abuela Nemecia Ledesma, quiero agradecerte por todo el amor que me diste y los hermosos momentos compartidos, que Dios te de el descanso eterno. Su nieta Nancy E. Santillán.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas flias., acompañan a Gladys y sus hijos Javier, Tania y Nancy, sus hnos. y demás familiares en estos acongojados momentos, que si bien era previsible por su avanzada edad no son menos dolorosos a los mas caros sentimientos. Que su alma descanse en la paz del Señor.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Dalmira Trinidad Ardiles y sus hijos Maria Cecilia y flia, María Rosa y flia, y Emilio Ribera Ardiles lamentan el fallecimiento de la mamá de Mirta y la acompañan en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JESÚS REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus hermanos Joaquin y flia., Rosa y flia., Lilia y flia., Zulema ( a ) , y flia., Gloria y flia., Loli y flia., Cristina y flia., Omar y flia., David y flia., Gabino y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. ssus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEGUIZAMÓN, JESÚS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hermano David, sus hijos, su cuñada y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 17 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Gaucho Rivero 1196, Bº Primera Junta. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEGUIZAMÓN, JESÚS REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hermana política Cuca y sus hijos Gloria, Patricia, Adriana, Joaquin, Gabriel, Elias, Esteban, Belen y Banjamin y nietos participan con profundo dolor su pronta partida y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JESÚS REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Los compañeros de la Secundaria Promoción 1970, acompañan con profundo dolor a Cristina Leguizamon y a Juan Domingo Corvalán. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO VDA. DE CIUCCI, AITINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Sus sobrinos Luis, Hugo y Ricardo Tarchini y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (Gina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo y ex jugador (Gina) rogando a Dios que brille para él la luz que no tiene fin.

TÉVEZ DE LESCANO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Compañeras de la Escuela Nº 237 "Ricardo Rojas" participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Julio M. Lugones, Ana María Espeche de Lugones participan con dolor el fallecimiento de Coco y acompañan a su flia. con oraciones.





ABDALA, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/98|. A veinte años de su partida a la Casa del Señor. Tu hija Esther lo recuerda con profundo dolor, fue un padre, que nos dio todo, junto con nuestra madre "que brille para él la luz que no tiene fin". Lo recordaremos con una misa e invitamos a la toda la familia, hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos en La Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "¡Tito querido! Brille para ti la luz que no tiene fin". Nunca olvidaremos el dolor ante tu partida inesperada, quedamos sumidos en la tristeza. Pasan los días y extrañamos tu presencia física, el timbre de tu voz tan particular y tus pasos por la casa. Compartimos 39 años de matrimonio y formamos una hermosa familia. Tus hijos y la llegada de nuestro nietito Lautaro colmaban nuestras vidas y te llenaban de orgullo. Supiste brindarte con entrega y generosidad a tu familia, amigos y conocidos. Hoy aprendo a ver a mi esposo, mi compañero, mi pilar con los ojos del alma, a llorarte en silencio con la esperanza puesta en el reencuentro para no separarnos jamás. ¡Besos al Cielo! Descansa en paz, Dios y la Virgen de la Merced, a quién venerabas velen tu sueño eterno. Tu esposa Teresa Borquez, tus hijos Mercedes, Anita y Martín Auat, hijos políticos y nietito Lauti invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiará en la iglesia La Merced, hoy a las 20 en el noveno día de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Viejo querido tanto momentos vividos y compartidos que atesoraré por siempre n mi corazón. Su hijo Martín Auat, tu hija política Valeria Videla y tu adorado nieto Lautaro invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiará en la iglesia La Merced, hoy a las 20 en el noveno día de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir con nosotros. Tito, como hermano y cuñado fuiste una excelente persona, siempre estarás en nuestros corazones. Sus hermanos Alejandro, Antonio, Olga y Miguel Auat y sus respectivas familias; sus hermanos políticos José y Julio César Borquez y familias invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiará en la iglesia La Merced, hoy a las 20 en el noveno día de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Padre mío, no existen palabras para expresar el dolor que causó tu inesperada partida. Fuiste un padre abnegado hacia tus hijos, esposo ejemplar y abuelo amoroso. Nunca nos dejaste solos. Nos enseñaste a ser buenas personas, brindarnos al prójimo sin esperar nada a cambio. Padre, que orgullo haber visto tantas muestras de afecto genuino hacia tu persona en el momento de tu despedida. Ya no te escucharé decirme que no me preocupe, que todo estará bien. Pero tendré que acostumbrarme a sentirte vivo dentro de mi corazón "porque una persona muere solamente cuando es olvidado". Padre, vos vivirás eternamente en mí. Tu adorada hija Anita, hijo político Emanuel Krupick invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiará en la iglesia La Merced, hoy a las 20 en el noveno día de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Que la Virgen de la Merced, velen tu sueño eterno. Papá de mi alma, siempre seré tu Merceditas, y vos mi padre amado, mi consejero y mi guía. Tu amada hija Mercedes invita a la misa que por su eterno descanso se oficiará en la iglesia La Merced, hoy a las 20 en el noveno día de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Cachi Nasif y flia., invita a la misa hoy a las 20 en parroquia La Merced con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Acompañan en este dificil momento a sus hermanos Pocho y Chueco. Ruegan oraciones en su memoria.

BIANCHI DE GERBINO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/15|. Su esposo Oscar Gerbino, sus hijos Esteban, Alejandra, Diego,su hijo político Nico y sus nietos Tiziana y Juani, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse tres años de su partida a la Casa del Señor..

LUNA DE CASTILLO, DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/18|. ¡Mami, vivirás en nuestros corazones, por siempre! Tus hijas Muñe, Tere y María y sus respectivas flias. invitamos a la misa a realizarse el día sábado 01/9/18, en la Catedral Basílica a las 9,30 hs. al complirse 9 días de tu partida al encuentro con el Señor.

PRESTI, SANTOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor|. Su amigo José Félix Eduardo Iovino, invita a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

PRESTI, SANTOS - LOBOS DE GUERRERO, ROSA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 31/8/89 - 21/8/04|. Al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos, su esposa e hija Blanca Lobos de Presti, sus hijos y nietos Ángel y Santos Presti invitan a la misa a celebrarse en sus memorias hoy en la iglesia La Merced a las 20 hs. Ruegan oraciones por sus eternos descansos.





ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Tu ejemplo de vida nos guiará siempre. Sus hijos María José y Omar Eduardo, sus nietos Mariana Solange y Abel, Piero Gonzalo y Antonella Maria y su bisnieto Maximo participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Que brille la luz que no tiene fin. La comunidad educativa del Colegio Cooperativo Inti Huasi LL-150, en sus tres Niveles Inicial, Primario y Secundario, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los Profs. Maria José Abalos Alcorta, Representante Legal de la Institucion y Marcela Abalos Coordinadora del Gabinete Psicotécnico, abuelo del personal docente y administrativo Piero Gonzalo Bisio, Antonella Maria Zucal y tío de María Celeste Juárez Amerio. Se ruegan oraciones. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Martín Argañaraz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Lorena Argañaraz y sus hijos Nicolás, Stefano y Ángeles participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de María José Abalos Alcorta, Marcela Abalos: abuelo de Piero y Solange Bisio, Lucrecia, Paula y Gimena Gómez Abalos y bisabuelo de Máximo, Xiomara, Elizabeta y Matias; Nasha y Nehuen y Ezequiel. Elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS ALCORTA, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y su hija Marianela participan su fallecimiento. Que el Señor le de la Gloria de un eterno descanso.

FIGUEROA, ROQUE SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Sus hijos Hilda, César, Inés, Juan Carlos, Lorena, hijos pol. Sandra, José, Beatriz, Ernesto, nietos, bisnietos y demás familiares part. el fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11 hs., casa de duelo sv. 1 L.B. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su prima Noemí Ethel Obejero, sus sobrinos Susana Achával de Navas, Reinaldo Navas y Paula Navas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. La Sra. presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos. Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnico Docentes, Coordinación del Área Legal, personal del Organismo participan y acompañan en su dolor a su hijo el Sr. Supervisor de Nivel Primario Agustín B. Godoy elevando oraciones rogando por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares.

GALEANO DE GODOY, EUFROSINA ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. La Sra. presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa del fallecimiento de la madre del Sr. Agustín Godoy, Supervisor de Nivel Primario, lo acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria rogando por la cristiana resignación de su familia y el eterno descanso de su alma.

GODOY, FLORINDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Sus primos Susana Achával de Navas, Reinaldo Navas, Paula Navas y su tía Noemi Ethel Obejero participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GODOY, FLORINDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Personal directivo, docente, de maestranza y padres de la escuela Nº 9 Pablo Lascano de Estación Simbolar participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Delfor. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, FLORINDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. La Sra. presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos Niveles Educativos. Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnico Docentes, Coordinación del Área Legal, personal del Organismo participan y acompañan en su dolor a su hermano el Sr. Supervisor de Nivel Primario Agustín B. Godoy elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

GODOY, FLORINDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la vicedirectora Ing. Teresita Godoy y del Prof. Delfor Godoy, el Dpto. de Informática de la Escuela Técnica Nº 6. Ruegan una oración en su memoria.

GODOY, FLORINDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. La Biblioteca Popular Domingo A. Bravo participa el fallecimiento de la hermana del Sr. Agustín Godoy miembro integrante de la comisión directiva. Envía condolencias a toda la familia y pronta resignación. Ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hija Sandra Anabel López, su yerno Alfonso Rolle Nassif, nietos: Anabelle, Sandra, Karime Alfonsina y Thiago; bisnietos Homero y Ulises; demás familiares políticos y amigos, participan con profundo dolor el fallecimiento. Señor, recibe a tu hijo Domingo, en tus brazos celestiales, y en la paz eterna, viva para siempre con nuestros ángeles amados. "No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque Yo soy tu Dios; Yo te fortalezco y te ayudo, Yo te sostengo con mi mano victoriosa". Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hijo Dante Fernando López, su nuera Alba Mercedes Bulacio Leguizamón, nietos: Dante Fernando, Alba Noelia y José Benjamín, su consuegra Rosalía, y demás familiares políticos y amigos, participan con profundo dolor el fallecimiento. Señor, Padre eterno, recibe en tus brazos a tu humilde siervo, y haz brillar para él, la luz que no tiene fin. me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma". Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hija Fernanda Analía López, su yerno Hugo Navarrete, nietos: Amiel María, Fiona María y Nazareno Jesús; y demás, familiares políticos y amigos, participan con profundo dolor el fallecimiento. Rogamos Que todos los ángeles del señor, vayan a su encuentro, y lo lleven a los brazos del Señor. "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿ a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ ante quién temblaré?". Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del sol.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus hijos Sandra, Fernando, Fernanda; h. pol. Nony, Alba, Hugo, nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hermano Félix, hermana politica Carolina Bravo, sobrinos José, Mariano, Cecilia, Marcelo, Eugenia, Agustina y Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus hermanos políticos Yolanda de Scaglione, Hilda de Pelliza, Romelia de Argañaraz, Ana M. de Di Pascuali y Bubi Paz participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus sobrinas Ana y Paula y su flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes prados me hará descansar". Su sobrina Roxana Teresita Nassif, su sobrino politico Juan Carlos Corneli y sus hijos Miguel, Osvaldo, Paula, Valentina y Bruno, su hijo politico Daniel Gómez Diaz y sus nietos Valentino y Lorenzo, participan con dolor el fallecimiento del querido tio Domingo. Rogamos una oracion en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus sobrinos Yesmín Catalina, Alicia Susana, Alfonso Rolle, Gustavo Adolfo, Roxana Teresita y Dario Santiago Nassif y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Domingo y rogamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su sobrino Gustavo Nassif, sobrina política Carmen Lavaisse, sobrinos nietos María Leila, Alicia, Gringa y Rolle Nassif participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su ahijado Mariano, participa y acompaña con profundo dolor su partida y ruega oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su hermano político Alfonso Nassif, sus hijos Yesmín, Alicia, Alfonso Rolle, Gustavo, Roxana y Santiago Nassif y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del querido tio Domingo y rogamos una oración en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Natividad Canllo de Nassif y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Su desconsolada hermana Susana A. Guzmán, su hijo César Ruiz, su hija politica Adriana Vega y sus nietos Leyla y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Yesmín Nassif, José Barrientos y sus hijos Ximena, Virginia y Jesus; Rocio, José Alfonso y sus nietos Iván y Alejandro, lamentan el fallecimiento de su tío Domingo.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. La comisión directiva del Centro de Jubilados "Lazos de Amistad" participan el fallecimiento del cuñado de nuestra querida socia y amiga Yoly de Scaglioni y hacen extensiva sus condolencias a todos sus familiares.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. El Dr. Scaglione Carlos y familia participan el fallecimiento del tío Domingo. Elevan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Sus sobrinos Elva Avila y Mario Nieva e hijos Liliana Avila e hijas, Jose Antonio Avila y Susana Saavedra e hijos, Roberto Santiago Avila e Ibi Abdenur e hija., Ana Avila y Ernesto Wernler e hijos, Maria Marcela Avila y Aldo Mdalel e hijo, Mercedes Soria y Luis Uliana e hijos y nieto, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.





PEREYRA, EMETERIO DE JESÚS (Emeco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Papi Dios nuestro Señor te llevó a su morada donde no existe el llanto ni la oscuridad, te extrañamos. Tus hijos Eduardo, Teresita y Roger, hijos politicos, nietos y bisnietos. Te recordamos con cariño, al cumplirse 1 año de tu partida.





GENESIR, FLORENCIA (Flor) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marta de Harón, María Marta Harón y flia y Gabriel Harón y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

HERRERA, ROSA ALVINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Su concuñada Norma Sandoval de Rossi y sus hijos Fernando y flia y Patricia Rossi, Estela Sandoval, acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Se ruega una oración en su memoria. Vivirá por siempre en nuestro corazón.

HERRERA, ROSA ALVINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Compañeros del Club Mitre: Horacio Fito Pons, Miguel A. Rodríguez, Poroto Rodríguez, Hugon Concha Argañaraz (Rubio), Domingo Zurdo Leguizamón, Ninllo Alagastino, Eduardo Cachi Nassif, Fernando Vizgarra, Calixto Concha, Dr. Raúl Romero, Juan Chanferoni, Mario Negro Morales, Nani Díaz, Poli Silva, Pequeño Díaz, Dr. Juan C. Storniolo participan con dolor el fallecimiento de la madre del ex jugador Héctor Miguel Rossi y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos, Zulma Leguizamón y Gerardo Albornoz, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. "Permanecerás siempre en nuestros corazones. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Roberto Leguizamón, su esposa Zulma Mendoza, sus hijos Kito, Cito, Marita, Lilo, Güilli y Luchi Leguizamón con sus respectivas familias participan su fallecimiento.

RÍOS, NORBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Serv. Realizado por ABRAHAM GUBAIRA S. R. L. Sus restos seran sepultados en el cementerio de Rodeo de Soria hoy a las 11 hs.

SUÁREZ, ELBA FELINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Que el Señor Misericordioso la reciba con los brazos abiertos. Lilia Japaz y sus hijos Sandra, Jorge, Gaby y flias participan con profundo dolor su partida.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". José Virgilio Ybañez y flia, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia rogando por su resignación. Frías.

YORBANDI, MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Integrantes del Rotary Club de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Secretaria de la Institución y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Frías.