Prosiguen los torneos Tarjeta Sol

31/08/2018 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche cinco partidos del Ascenso y Primera, auspiciados por Tarjeta Sol.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán: en Villa Mercedes, Don Bosco vs. Premium Gym; en Huaico Hondo, Agem vs. Defensores del Sud.

Por el Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Mariano Moreno, Bº Mariano Moreno vs. La Familia; en Coronel Borges, Juveniles de Borges vs. Huaico Hondo A; en Coronel Suárez, Los Cunas vs. Doble HH.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa.