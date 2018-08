¿Habrá alguna sanción para Centurión?

Fotos PROVOCACIÓN. Centurión les recordó a los hinchas de River los cuatro goles cuando jugaba para Boca Juniors por el clásico del 2016.

31/08/2018 -

El gesto de Ricardo Centurión ante River Plate (haciendo referencia a los cuatro goles y a su pasado por Boca Juniors) no cayó tampoco bien a Racing que analiza el caso.

"Lo tengo que evaluar con (Diego) Milito", dijo ayer el presidente Víctor Blanco que recientemente había sido criticado por muchos hinchas de la Academia cuando éste dijo que el delantero había llegado en malas condiciones a uno de los entrenamientos del equipo.

Centurión también habló, pero por su cuenta de Instagram. "No tengo más ese número de celular, así que los pelotudos que no tienen vida no se gasten porque caducó. Quieren dar lecciones de vida y cátedra de fútbol. Por qué no se ocupan de su vida. No me van a ver caer nunca, esa es su bronca", publicó el delantero en un mensaje que luego fue borrado por el propio jugador.