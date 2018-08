"No tenía dudas de que el equipo iba a aparecer"

Fotos TÉCNICO. Gallardo no pudo hablar después del partido con Racing por estar suspendido por la Conmebol.

31/08/2018 -

River Plate viene de eliminar a Racing Club de la Copa Libertadores de América y sobre todo de reencontrarse con su mejor versión. El Millo hizo un gran partido ante la Academia y para el entrenador Marcelo Gallardo no deja de ser un hecho para destacar.

"Me siento orgulloso. No tenía dudas que el equipo iba a aparecer en el momento en que más se necesitara. Nosotros no teníamos dudas en cuanto a las formas y el trabajo. Faltaba un resultado positivo con una actuación convincente para consolidar lo que veníamos haciendo", sostuvo el "Muñeco" cuando habló de la goleada por 3 a 0 ante Racing en la revancha de los octavos de final de la Libertadores.

Además, agregó: "El hincha siente que a lo largo de estos años, en los momentos delicados o calientes, en que el equipo tiene que aparecer, aparece. A veces alcanza y a veces no, pero en cuanto a entusiasmo y ganas de competir, este equipo va a decir presente".

También se refirió a la sequía de goles que venía teniendo el equipo en los últimos partidos: "Los jugadores sabían que el gol iba a llegar y pasó en un partido muy significativo. Lo sacamos adelante con temperamento y personalidad, pero sobre todo con juego", afirmó el entrenador riverplatense.