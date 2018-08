Fotos Tony Mouzayek: "El Clon me conectó con mis raíces"

31/08/2018 -

"Juré no amarte, pero si mi corazón no te ama, las lagrimas de nuestra separación lloran por mi estado patético. Es difícil para mí dormir, tu espíritu está en mi mente. Nada además del rezo y el ayuno me hace llevar este dolor". Así reza una de las estrofas de "Azez alaya", tema central de la mundialmente conocida novela brasileña "El Clon" que en la voz del cantante brasileño de música árabe, Tony Mouzayek, se potenció a límites impensados. Es que la historia de Jade y Luca, protagonistas de aquella inolvidable tira, fue una historia de un amor que borró la barrera del tiempo y la distancia. Y así lo revela Tony Mouzayek en la entrevista que concedió a EL LIBERAL a poco de arribar a Santiago para participar, mañana, en el Festival Internacional Un mundo en La Banda, que se realizará en La Banda. ¿Qué significa volver a cantar en árabe en una provincia en donde hay una fuerte presencia de sirios y libaneses? Es un gran honor volver, después de seis años, a Santiago del Estero, una provincia en donde también me declararon Ciudadano Ilustre. Regreso a Santiago por invitación de Yesmín Llebeili para participar del Festival Internacional Un mundo en La Banda. Es un gran placer regresar a esta hermosa ciudad en dónde me reciben con mucha calidez. ¿Qué representó para usted haber interpretado los temas de "El Clon", una novela tan significativa para la colectividad árabe en el mundo? Tengo 38 años de carrera y nunca me había sucedido algo tan importante como lo que pasó cuando interpreté los temas de "El Clon" allá por el año 2010. A partir de ese momento, mi nombre se expandió y llegó a todas partes del mundo. Hoy, además de Brasil, en Ucrania, Rusia, China y Japón bailan al ritmo de la música árabe que interpreto. Todo el mundo me conoce a través de la música. No me conocen personalmente, pero por la música saben que es Tony Mouzayek el que canta. Estoy orgulloso de haber logrado esto. Es la magia que tiene la música, de superar barreras idiomáticas y llegar al corazón. Hay mucha gente que me conoce por mi arte, pero no tiene ese contacto directo. Es algo muy lindo lo que me sucede a través de mi música. Es increíble el poder que tiene la canción cuando llega al corazón de las personas. Es algo invisible, pero maravilloso porque me generan hermosas sensaciones y me confirman que mi mensaje de amor y paz son comprendidos más allá del idioma en que uno los transmite. El Clon me conectó aún más con mis raíces.