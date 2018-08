Colón recibe a una gran velada

31/08/2018 -

El viernes 7 de septiembre, se desarrollará una velada de boxeo amateur, organizada por Cirujano Morales Boxing Club . José Lastra, enfrentará a Alexis Colman, en un duelo que tendrá el título provincial en juego. Programa: Damián Villalba (Cirujano) vs. Juan Gatica (Las Termas); Pedano Leandro (Cirujano) vs. M. Argañaraz (Gym Figueroa); Chela Ignacio (Cirujano) vs Gabriel Díaz (Quimilí); Santo (Cirujano) vs. Córdoba ( LasTermas); Agostina Muratore (Cirujano) vs. Agustina Heredia (Las Termas); C. Villalba (Cirujano) vs J. Figueroa; D. Rosales vs. N. Avalos (Las Termas).