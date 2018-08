El Regional y el Anual, con duelos destacados

Fotos ACTIVIDAD. El rugby local tendrá varios duelos salientes. Los santiagueños en el Regional afrontarán compromisos complicados.

31/08/2018 -

Los choques entre Amigos Rugby- Old LIons, ambos escoltas y de Añatuya RC ante Santiago Lawn Tennis, aspirantes a la cuarta plaza a semifinales por el "Torneo Anual 50º Aniversario de la USR" y las presentaciones de Old Lions en Tucumán, Santiago Rugby en esta ciudad y Santiago Lawn Tennis en Salta, todas por el Regional del NOA, se destacan este fin de semana.

La penúltima fecha de la fase clasificatoria del Torneo Anual, con tres equipos con lugar asegurado en semifinales, se pondrá en marcha mañana con cuatro encuentros.

En Fernández, Amigos Rugby, recibirá a Old Lions. Ambos tienen asegurada su presencia en semis, el duelo es de trascendencia ya que el 1 y el 2 tendrán ventaja deportiva en esa instancia.

Mientras tanto en Añatuya, el local intentará dar el paso que le falta para meterse entre los cuatro mejores cuando reciba a Santiago Lawn Tennis, que debe ganar sí o sí y esperar algún tropezón más de los añatuyenses para poder albergar chances de clasificación, por lo que será un choque con mucho en juego.

El tercero en esa lucha es Unse, que hoy es quinto y visitará a Olímpico Negro en un partido en el que si bien es favorito, no deberá descuidarse si quiere pelear el cuarto puesto. La fecha la completarán el sábado Santiago Rugby ante Fernández RC y el domingo Sanavirones de Bandera ante Olímpico.

Mientras tanto el domingo por el Top 10 del Regional del NOA, Old Lions irá en procura de traerse una victoria como visitante ante Tucumán Lawn Tennis.

Por la Zona Promoción, Santiago Rugby recibirá a Aguará Guazú. LawnTennis, tendrá un compromiso durísimo en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Programa. Torneo 50º Aniversario USR. Zona Campeonato, sábado: Santiago Rugby vs. Fernández (15.30); Amigos Rugby vs. Old Lions (16); Añatuya RC vs. Lawn Tennis (16) y Olímpico Negro vs. Unse (16). Domingo: Sanavirones vs. Olímpico (16). Zona Ascenso: B. Pozo- Dorados (16).

Regional NOA. Sábado, Top 10: Tucumán Lawn Tennis vs. Old Lions. Promoción: Santiago Rugby vs. Aguará Guazú y Gimnasia y Tiro (Sal) vs. Santiago L T(todos a las 14.15 en Intermedia y 16.00 en Primera): Anual Juvenil. Sábado: Olímpico vs. La Cañada RC y Amigos Rugby vs. Termas (en M2).