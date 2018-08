"100 años de C. Córdoba"

31/08/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el club Social y Deportivo Coinor mañana se pondrá en juego la novena fecha del certamen denominado "Centenario de Central Córdoba". Esta competencia cuenta con la fiscalización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. El fixture dará inicio a las 12.30. Se medirán MyM vs. La Mexicana; Panificadora La Suecia vs. La Casa del Plomero; Los Ferroviarios vs. Atlético Quirós; Los Canarios vs. Panificadora La Deseada; D. Choya vs. C. Tres Hermanos; Influencia vs. V. y Cebollitas vs. K. Watito.