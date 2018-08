El Parque Municipal de Frías recibirá una nueva jornada

31/08/2018 -

CHOYA, Choya (C) Esta noche tendrá su continuidad el campeonato Aniversario de Frías que es organizado por la Liga de las Instituciones. El estadio que albergará la 11ª fecha será el Parque Municipal de la "Ciudad de la Amistad".

Para resaltar es que en la tabla de posiciones sigue mandando el elenco de Obras con 27 unidades. Le sigue Técnica con 25. El arranque será a las 20: Obras vs. Bancarios; Panaderos vs. Polideportivo; Comercio vs. Técnica; Aoma vs. Loma Negra y La Bio vs. Policía. En la tabla de goleadores del torneo se ubica en lo más alto C. Cejas (Técnica) con 22 conquistas.

Asociación. Mañana con la programación de seis encuentros se disputará desde las 13 la 16ª fecha del certamen que tiene el homenaje a Carlos Coronel y que cuenta con la coordinación de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. La cita será en el estadio del Tiro Federal.

Los juegos son: J. Perón vs. Bº Oeste; M y M Deportes vs. A. Hernán; Mercadito del Valle vs. Tiro Federal; M. Gachi y Legui vs. Los Tornillos; Los Cuervos vs. Loma Negra y a última hora se medirá Vasco vs. C. Giovani.