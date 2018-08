Buscan reducir el tiempo de toma de muestras para análisis genéticos

31/08/2018 -

El Laboratorio de Genética Forense es uno de los organismos designados por el Superior Tribunal de Justicia para obtener la certificación de la Norma ISO 9001:2015, específicamente la toma de muestras por hisopado bucal para determinación de vínculos biológicos. La tarea de quienes integran este organismo es acotar el tiempo de demora de toma de muestras a quienes son parte de un proceso judicial, ya que en caso de lograrlo, se podrían aumentar el número de turnos por días. La titular de esta dependencia, Dra. María Agustina Dorigón Lezana, destacó: "El acompañamiento del Superior Tribunal de Justicia, en su carácter de alta dirección, es muy importante, no sólo respecto del procedimiento de certificación, sino también en el resto de las etapas que se traduce en capacitación respecto de la Norma ISO y del proceso en particular". Con relación al proceso de certificación, la profesional expresó: "Se eligió este proceso porque lo consideramos una parte fundamental de los estudios que se realizan en el laboratorio. También porque involucra a las personas que tienen la necesidad de someterse a un análisis para determinar un vínculo biológico". Vale destacar que el proceso abarca la etapa de la toma de muestra, el cual es de 60 minutos promedio y la meta es concretarlo en 45. Finalmente, la Dra. Dorigón Lezana manifestó: "El laboratorio cuenta con equipamiento que, si bien no se vincula directamente con la toma de muestra, sí interviene en el resto del proceso, que es donde se resguardan las mismas y se procede a realizar las etapas siguientes". En este marco, acorde con los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia, la gestión de calidad es sinónimo de compromiso para lograr resultados óptimos y así dar solución a los problemas de la comunidad en forma rápida y confiable.