Excarcelan a la madre del pediatra abusador, a su empleada y a la docente

31/08/2018 -

La Justicia de La Banda, representada por el Dr. Carlos Ordóñez Ducca, excarceló a Aída Agüero (83); a su empleada Ana Suárez (53) y a la docente Cristina Sánchez (51), todas imputadas por ingresar a una vivienda.

Minutos después del mediodía, se llevó a cabo en el Palacio de Justicia bandeño una áspera y tensa audiencia, donde el Dr. Antenor Ferreyra y su hijo José, solicitaron al juez de Control y Garantías el sobreseimiento de las acusadas. El experimentado letrado sostuvo que fue contactado por el pediatra condenado a prisión perpetua por abuso sexual, para que iniciara los trámites para el juicio de divorcio.

Ante esa situación, el Dr. Ferreyra tomó conocimiento de que Julio Pérez tenía una vivienda a su nombre el calle Laprida del Bº Centro, que estaba deshabitada por lo que el médico le pidió a su madre que fuera a limpiar dicha vivienda.

El abogado expresó que "le pedí a la señora Agüero que fuera con una escribana y un cerrajero, ya que no se pudo notificar a la ex mujer de Pérez de que iban a ingresar", durante el día sábado pero al ver imposible ese hecho, se retiraron y regresaron el lunes.

El abogado sostuvo que tenían las escrituras y el título de propiedad que indicaba que ese domicilio pertenecía a Pérez, por lo tanto solicitó el sobreseimiento de las acusadas.

El relato de la Dra. Alicia Inés Presti de Munar fue más duro y remarcó todas las "contradicciones" que el abogado hizo durante su alocución. Además dejó expuesto que no contaba con ningún tipo de documentación. La representante de la Fiscalía manifestó que el abogado también debía haber sido imputado, ya minutos antes expresó él mismo que fue quien "aconsejó" a Agüero ingresar a la casa con ayuda de un cerrajero. Además, la fiscal exhibió la documentación de la jueza de Familia donde sostiene que la única poseedora (por ahora) de la vivienda es la ex pareja del pediatra acusado de abuso sexual. También manifestó que por el momento a la MPF no le interesa que las acusadas sigan detenidas por lo que no se opone a su excarcelación, pese a que la defensa no lo pidió y solicitó que se le impongan medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento a la casa.

El juez hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía e impuso las medidas pertinentes a las acusadas.