Los "verdolagas" de La Banda celebraron su 75º aniversario

Fotos FAMILIA. Dirigentes, socios, jugadores y vecinos del barrio Villa Unión se reunieron en el club para recibir juntos la fecha.

31/08/2018 -

La comisión directiva y socios del Club Villa Unión de La Banda llevaron a cabo una vigilia para recibir el cumpleaños 75 de la institución "verdolaga". El intendente Pablo Mirolo junto con autoridades municipales participó en el encuentro donde se distinguió a ex dirigentes y ex socios.

El miércoles a la noche, dirigentes, socios, jugadores y vecinos del barrio Villa Unión se reunieron en el club para recibir juntos un nuevo aniversario de la entidad deportiva que los representa.

Como estaba previsto, integrantes de la comisión directiva y las autoridades municipales entregaron distinciones a ex presidentes y ex socios que colaboraron incesantemente con el club en diferentes momentos.

Las personas distinguidas fueron los ex presidentes Oscar Garnica, Claudio Omar Catán, Marcelo Eduardo Pacheco, Saúl Altamiranda, Norma Corbalán de Ledesma, Carlos Ledesma y Mario Edgardo Romano. Los ex dirigentes Silverio Giménez y Eduardo Lause Carabajal y familiares de los ex socios Mario Vélez y Hugo W. Villalba.

También recibieron un reconocimiento especial, por su aporte y apoyo durante todo el año, al intendente Pablo Mirolo, al director de Deportes, Carlos Fisher, al director de la Juventud, Gabriel Santillán, y el doctor Diego Giménez por su constante apoyo y colaboración con el club de la curva.

En la oportunidad, Mirolo destacó la juventud y el compromiso de la actual comisión directiva que ha realizado una gran tarea para renovar la institución. Por su parte, el presidente del club Ezequiel Roldán agradeció el apoyo del municipio que fue fundamental para concretar muchos proyectos.

Durante el encuentro que contó con un gran marco de público se proyectaron dos videos, uno con salutaciones y otros con imágenes históricas del club. La parte artística la aportaron el grupo Guarachoguer y Kaly Guaracumbiero.

A la media noche, un show de fuegos artificiales marco el inicio del cumpleaños número 75 del Club Villa Unión que fue recibido y celebrado por todos los simpatizantes con mucha alegría.