El dólar cede 90 centavos a $ 38,97

Fotos Todos siguen de cerca la cotización del dólar.

Hoy 14:37 -

Tras las dos primeras subastas del Banco Central, el dólar cede 80 centavos para cotizar a $ 39,07, y corta una racha de ocho subas consecutivas, en bancos y casas de cambios de la city porteña.

La autoridad monetaria vendió cerca de las 11 horas u$s 75 millones, a un precio promedio de corte de $ 37,6128 con un mínimo precio adjudicado de $ 37,01.

A media rueda, vendió u$s 100 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en 37,3023 con un el mínimo precio adjudicado de $ 37,08. Resta, para casi el cierre, la tercera subasta por u$s 500 millones, para completar en el día los u$s 675 millones.

El comunicado oficial explica: "Las ofertas por parte de las entidades deberán canalizarse a través de la rueda LCFX del sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. Las aperturas de las licitaciones serán a las 10:50, 12:50 y 14:57 horas y las posturas se aceptarán durante un plazo de 2 minutos en cada una de ellas. Cada agente podrá cargar hasta un máximo de dos posturas por agente en cada licitación, cada una con un monto mínimo de un millón de dólares estadounidenses, en incrementos de un millón y sin máximo. Las posturas una vez ingresadas, no podrán ser modificadas ni canceladas por las entidades. Las posturas serán adjudicadas con precios múltiples. Se utilizará un sistema de prorrata en caso de ser necesario. El plazo de liquidación será en contado (T=0) y la liquidación será Bilateral (BCRA entrega la contrapartida una vez verificada la recepción de los fondos)".

Mientras tanto, el mercado espera precisiones sobre el paquete de medidas que anticipó el jueves el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Las dará a conocer el lunes y luego viajará a EEUU para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para anticipar los desembolsos del crédito de u$s 50.000 millones.

Parte de lo que se prevé es que se anuncie un mejor resultado en cuanto al déficit fiscal. Para eso, se baraja la posibilidad de cambios impositivos y mayor ajuste. Pero el Gobierno necesitará un acuerdo político con las provincias para que esto se aplique en el Presupuesto 2019.

A través de un comunicado, el organismo multilateral anticipó este viernes "Argentina cuenta con el pleno respaldo y confiamos en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas ayudarán al país a superar las dificultades actuales". Asimismo confirmó que está prevista una reunión para el jueves con Dujovne.

Un dato para tener en cuenta es que hoy, último día del mes, vencen futuros del dólar que podrían irse hacia el minorista.