CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de septiembre de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
01/09/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
19.00 LOS SIMPSONS
19.45 CINE. MENTIRAS VERDADERAS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.28 MAMÁ Y PAPÁ SALVARON AL MUNDO
08.06 MUJERCITAS
10.28 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
12.09 THE DUFF
14.02 JUMANJI
15.59 LA BRÚJULA DORADA
18.09 THE DUFF
20.03 JUMANJI
22.00 EL CONJURO 2
TCM
06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.51 LA NIÑERA
08.15 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.20 LA NIÑERA
11.07 POR AMOR AL JUEGO
13.34 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
15.33 COYOTE UGLY
17.28 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
19.30 CORAZÓN DE CABALLERO
22.00 EL 6º DÍA
TNT
07.08 SHERLOCK HOLMES
09.22 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
11.03 LOS INCREÍBLES
13.05 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
15.05 ARMA MORTAL 4
17.29 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
20.04 GRANDES HÉROES
22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
00.01 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL
SPACE
06.00 CÓDIGO GANGSTER
07.48 RUTA SUICIDA
09.55 LA NIEBLA
11.38 DETRÁS DE LAS PAREDES
13.28 LA REUNIÓN DEL DIABLO
15.01 CONSTANTINE
17.25 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
19.35 GODZILLA
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.53 SABOTAJE
CINECANAL
11.35 MI OTRO YO
13.10 PLANETA 51
14.50 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
16.25 PEQUEÑOS INVASORES
18.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
20.25 SHREK PARA SIEMPRE
22.00 THOR
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 EL PLAN B
10.00 MALAS ENSEÑANZAS
12.00 SON COMO NIÑOS
14.00 SÍGUEME EL ROLLO
16.30 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
18.30 SON COMO NIÑOS
20.30 SÍGUEME EL ROLLO
23.00 EL PLAN B
A DÓNDE IR
CASSARO CHOP
(AVDA. ROCA (S) 1074)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23.30,
NOCHE DE ROCK Y LATINOS, CON
ÉXODO.
UPIANITA
(INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 11 HASTA
LAS 19, CON LA ACTUACIÓN
DE DÚO PAQARIY, LOS CHANGOS
Y SANTIAGUEÑOS. TALLER DE
DANZAS CON ADELA SAAVEDRA
Y MIGUEL SERRANO. ARTESANA:
YANINA CABRERA.
NODO TECNOLÓGICO
+ HOY, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU.
CAYO COCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
+HOY, SE PRESENTARÁN “LOS
ARCANOS DEL DESIERTO”; Y
1000 MOTHER FACA, COMO BANDA
INVITADA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/09 - 02/09 14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 05/09 19:10 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
01/09 18:10 (Cast) 20:25 (Cast) 22:40
(Cast) 00:55 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)
01/09 - 02/09 14:00 (Cast) 16:05
(Cast) 18:10 (Cast)
MEGALODÓN (2D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
01/09 21:40 (Subt) 00:10 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/09 - 02/09 14:00 (Cast) 16:05
(Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCION (+13 AÑOS)
01/09 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
A LA DERIVA (2D):
DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 05/09 19:30 (Subt)
MI EX ES UN ESPÍA (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
01/09 20:15 (Cast) 22:30 (Subt)
00:50 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
01/09 - 02/09 14:10 (Cast) 16:10
(Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
01/09 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)
22:40 (Cast) 01:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:10-
SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL
JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30-