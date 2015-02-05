CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de septiembre de 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

01/09/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

19.00 LOS SIMPSONS

19.45 CINE. MENTIRAS VERDADERAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISION

 

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

 

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

 

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.28 MAMÁ Y PAPÁ SALVARON AL MUNDO

08.06 MUJERCITAS

10.28 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

12.09 THE DUFF

14.02 JUMANJI

15.59 LA BRÚJULA DORADA

18.09 THE DUFF

20.03 JUMANJI

22.00 EL CONJURO 2

TCM

06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.51 LA NIÑERA

08.15 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.20 LA NIÑERA

11.07 POR AMOR AL JUEGO

13.34 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

15.33 COYOTE UGLY

17.28 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

19.30 CORAZÓN DE CABALLERO

22.00 EL 6º DÍA

TNT

07.08 SHERLOCK HOLMES

09.22 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

11.03 LOS INCREÍBLES

13.05 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

15.05 ARMA MORTAL 4

17.29 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.04 GRANDES HÉROES

22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

00.01 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL

SPACE

06.00 CÓDIGO GANGSTER

07.48 RUTA SUICIDA

09.55 LA NIEBLA

11.38 DETRÁS DE LAS PAREDES

13.28 LA REUNIÓN DEL DIABLO

15.01 CONSTANTINE

17.25 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

19.35 GODZILLA

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.53 SABOTAJE

CINECANAL

11.35 MI OTRO YO

13.10 PLANETA 51

14.50 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

16.25 PEQUEÑOS INVASORES

18.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

20.25 SHREK PARA SIEMPRE

22.00 THOR

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 EL PLAN B

10.00 MALAS ENSEÑANZAS

12.00 SON COMO NIÑOS

14.00 SÍGUEME EL ROLLO

16.30 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

18.30 SON COMO NIÑOS

20.30 SÍGUEME EL ROLLO

23.00 EL PLAN B


A DÓNDE IR

CASSARO CHOP

(AVDA. ROCA (S) 1074)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23.30,

NOCHE DE ROCK Y LATINOS, CON

ÉXODO.

UPIANITA

(INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 11 HASTA

LAS 19, CON LA ACTUACIÓN

DE DÚO PAQARIY, LOS CHANGOS

Y SANTIAGUEÑOS. TALLER DE

DANZAS CON ADELA SAAVEDRA

Y MIGUEL SERRANO. ARTESANA:

YANINA CABRERA.

NODO TECNOLÓGICO

+ HOY, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU.

CAYO COCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+HOY, SE PRESENTARÁN “LOS

ARCANOS DEL DESIERTO”; Y

1000 MOTHER FACA, COMO BANDA

INVITADA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/09 - 02/09 14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 05/09 19:10 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

01/09 18:10 (Cast) 20:25 (Cast) 22:40

(Cast) 00:55 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)

01/09 - 02/09 14:00 (Cast) 16:05

(Cast) 18:10 (Cast)

MEGALODÓN (2D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

01/09 21:40 (Subt) 00:10 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/09 - 02/09 14:00 (Cast) 16:05

(Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCION (+13 AÑOS)

01/09 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

A LA DERIVA (2D):

DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 05/09 19:30 (Subt)

MI EX ES UN ESPÍA (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

01/09 20:15 (Cast) 22:30 (Subt)

00:50 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01/09 - 02/09 14:10 (Cast) 16:10

(Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

01/09 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)

22:40 (Cast) 01:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:10-

SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL

JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30-

 
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