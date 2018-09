Fotos El presidente de Francia sumó su apoyo a Macri frente a la crisis financiera

01/09/2018 -

El presidente Emmanuel Macron expresó el apoyo de Francia a la Argentina durante la presentación de credenciales del nuevo embajador argentino en París, Mario Verón Guerra. Durante la ceremonia donde 14 embajadores se acreditaron en el Palacio del Elíseo ante el gobierno francés, Macron dijo que une a ambos país "una común fascinación", habló de su relación personal con el presidente Mauricio Macri y del apoyo de Francia a la Argentina. Macron no se manifestó sobre la crisis sino que expresó su apoyo al proceso de transformación argentino y su cercanía con Mauricio Macri. Para él son dos países muy próximos, que se tienen un afecto muy profundo. El embajador no pidió ayuda a Macron en esta crisis argentina. "Yo no le pedí nada. Fue una iniciativa del presidente Macron de transmitirme este mensaje", precisó Verón Guerra.