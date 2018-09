Fotos Nielsen: "Monotributistas de categorías altas comenzarán a pagar el IVA y Ganancias"

El economista Guillermo Nielsen afirmó que el Ejecutivo "hizo un acuerdo con el FMI, se fijaron metas, y no pueden pasar la primera revisión", mientras que "hay un problema total de confianza. Los mercados tienen tolerancia cero con el Gobierno", remató. "Habia que reducir $500 mil millones, frente a esto, están subiendo todos estos impuestos y además hicieron el ajuste con la devaluación, porque los salarios de la administración publica se pulverizaron con la devaluación, que esto ya es un clásico de la economía argentina", indicó el reconocido especialista en temas económicos. Por otro lado, reconoció que "hay algunas provincias que están mejor que la Nación, tienen mas dinero, entonces de ahí van a querer sacar, porque recibieron mucho dinero de la coparticipación y hay quizá razones para esto", indicó el profesional. También, Nielsen dijo que "los monotributistas podrían pagar IVA y Ganancias (los de categorías mas altas)", dijo durante el programa de Animales Sueltos, al analizar la actual situación económica que vive el país. Entre otros temas, Nielsen dijo: Trigo y maíz: tendrán 10% de retenciones. Bienes personales: Subirían 1% a todos y a los del blanqueo (de 0,25 a 1) Además, respecto del impacto cotidiano de la suba del dólar y de los precios, Nielsen opinó que "no se ve controlada la posibilidad de evitar un espiral. La política económica es muy pobre. Hay un mal diagnóstico y eso me preocupa mucho", sentenció. Su análisis se dio justo cuando el Gobierno nacional prepara una batería de medidas para sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . En el listado de temas que el presidente Mauricio Macri terminará de pulir junto a su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante el fin de semana aparecen la suspensión de la baja de las retenciones a la soja y la demora en la implementación de algunas disposiciones de la reforma tributaria.