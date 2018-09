Incluir Salud: situación del servicio de diálisis en clínicas

01/09/2018 -

El Programa Incluir Salud que pasó a depender este año de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un Programa Nacional de salud que garantiza el acceso a los servicios a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En el caso del ser vicio de diálisis, existe un acuerdo por el cual el Estado Nacional paga en forma directa a los centros privados de Diálisis de todo el país. Alrededor de 200 centros distribuidos por todo el país, reclaman hoy al Gobierno Nacional una deuda que mantiene el Estado. La situación fue planteada por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), que expuso la situación al Gobierno Nacional y donde se hicieron los reclamos pertinentes. La Unidad de Gestión Provincial no desconoce la situación, ya que la misma es una problemática a nivel país, pero no tiene responsabilidad ni posibilidad de resolver la actual situación planteada entre los prestadores y el Estado nacional.