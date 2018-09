Fotos La Nación prevé más recorte de gastos, suba de impuestos y eliminar algunos ministerios

01/09/2018 -

Un nuevo paquete de medidas que será anunciado el próximo lunes 3, es lo que analiza el Gobierno nacional con el propósito de adelantar un año el horizonte fiscal y alcanzar el "déficit cero" en 2019. En el equipo económico tratan de bajar en algo la expectativa y aclaran que finalmente lo que se buscará es que el rojo primario del año próximo empiece con cero (se habla en realidad de 0,5% con más insistencia). Se trata, por lo tanto, de redoblar la apuesta respecto de la reducción a 1,3% que estaba prevista originalmente y que implicaba un recorte de gastos por $ 300.000 millones. Pero dentro del Gobierno reconocen que es imprescindible acelerar la disminución del rojo fiscal en 2019. En parte porque así lo reclaman los mercados, pero también lo exige el FMI para acelerar los desembolsos previstos para 2020 y 2021 al año que viene. Si las negociaciones son exitosas, el organismo gatillaría nada menos que u$s 29.000 millones el año que viene para que la Argentina tenga cubierta todas las necesidades de financiamiento. Los puntos centrales en lo que trabaja el Gobierno son: -Baja de subsidios: recortes adicionales en los gastos del Estado. La baja de gasto vía menores subsidios, reducción de la obra pública y menores gastos en la estructura política se mantiene tal cual lo había anunciado el propio Ministerio de Hacienda. -Suba de impuestos: se frenaría la baja de impuestos prevista en la reforma tributaria, junto con nel pacto fiscal firmado con las provincias. El caso más notable será el de las retenciones, que venían con un cronograma de reducción que se había retomado en 2018. -Recortar un 66% de reintegro que reciben las exportaciones industriales y frenar la baja de retenciones a los derivados de la soja (aceite y harina). -Bienes personales: el peronismo está pidiendo un aumento en la alícuota de Bienes Personales, que bajó hasta 0,25%. Según el jefe de bancada Miguel Pichetto, el plan sería volver al 1%, pero se cobraría exclusivamente sobre la tenencia de activos en el exterior, como cuentas o inmuebles. Freno a bajas acordadas: en línea con el pedido del FMI, también se frenaría la baja de impuestos prevista en la reforma tributaria, junto al pacto fiscal firmado con las provincias. Así, se pondría en un impasse la disminución de Ingresos Brutos y Sellos, principales fuentes de recaudación para las provincias. Cambio de gabinete Según informó Clarín, desde el mismo corazón del gabinete, algunos de sus integrantes ponen en duda la continuidad de los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y en las transcurso de las próximas horas, se pulirá la fusión de algunos ministerios. Por partida doble, el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere sería una de las primeras bajas. Sucede que con la cotización actual del dólar, Macri deberá romper parcialmente su promesa sobre las retenciones a la soja. "Vendrán por el lado del ingreso y de las exportaciones, no serán las retenciones clásicas, todavía no está del todo definido", explicaron muy cerca del Presidente. Retención a la soja Desde Santiago del Estero, el titular de las Faas, Ariel Herrero, opinó sobre el posible freno a la baja de retenciones a la soja. "En principio, no hay precisión si van a suspender la baja de las retenciones. No está nada claro aun, pero si el valor del dolar se mantiene en estos niveles se puede hacer un esfuerzo desde el campo, pero como una medida de corto plazo". Ahondó que "hoy las retenciones a la soja están en un 26%".