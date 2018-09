Video | "La cosa está difícil, pero tenemos que apoyar a nuestros dirigentes"

Fotos "La cosa está difícil y hay que pelearla, pero tenemos que apoyar a nuestros dirigentes"

01/09/2018 -

"El Polaco" se presentó anoche en el Nodo Tecnológico, como cierre de la primera jornada de la Expo Santiago 2018.

El artista tropical desgranó sus principales éxitos contagiando alegría al público que no paró de bailar durante el show.

Antes de subir al escenario, el "Polaco" habló con EL LIBERAL y contó sus sensaciones de participar nuevamente en el Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli, a quien le agradeció la oportunidad de tener mayor notoriedad.

También habló de la situación del país y dijo que "hay que pelearla", pero también pidió apoyar "a los dirigentes" y a los funcionarios que eligió la gente.

¿Cómo te preparas y cuáles son tus expectativas para el Bailando que arranca este lunes?

-Sinceramente no estoy preparado. Me operé de una hernia inguinal, pero me llamó Marcelo (Tinelli) que es una persona que me dio mucho, me cambió la carrera y no hay hernia que me impida estar. Si el chabón quiere que esté, voy a estar.

¿Cuánto potencia tu carrera estar en el programa de Marcelo Tinelli?

-De 0 al 10, 10 más IVA. Todo es parte de cómo te manejes en la vida, podés pasar desapercibido o ser una persona que brille.

¿Cómo valoras el he cho de participar en el Bailando y adquirir esta notoriedad?

-Yo represento al pueblo argentino, a los humildes, a las personas que luchan día a día, a los pibes que están tratando de salir adelante. Yo les digo, "muchachos, se puede" y si te dicen que no, dale para adelante, seguí tus instintos y Dios es grande y le da pan al que tiene hambre. Si tenés hambre salís a buscar y conseguís algo para comer porque tenés dientes.

¿Cuál es la lectura que haces de la realidad social que se vive en la Argentina, después de estos últimos acontecimientos con la disparada del dólar y la incertidumbre que genera?

Soy una persona política, soy argentino. Amo mi país con todo mi corazón, soy una de esas personas que dicen que lo que elija el pueblo hay que bancar. O sea, a veces y me estoy metiendo en cosas delicadas, cada uno tiene lo que se merece. Muchachos, hay que pelearla, laburar. Tenemos un país rico desde Ushuaia hasta La Quiaca, hermoso, y hay que apoyar a nuestros dirigentes, sea quien sea.

Amo mi país, soy argentino de verdad, no soy radical ni kirchnerista, ni nada. Tengo una bandera celeste y blanca tatuada y la amo con todo mi corazón (mostró los tatuajes en su cuerpo: un mapa de Las Malvinas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" como homenaje a los excombatientes; también el escudo nacional). Yo quiero que esta Argentina sea feliz y que peleemos más por nuestros derechos y salgamos adelante y cuidemos a nuestros colores y como dijo el Martín Fierro, "los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera". ¡Viva la patria, carajo! ¡Aguante Argentina!".

El Polaco dialogó en exclusiva con EL LIBERAL from El Liberal on Vimeo.