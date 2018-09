Enrique Pescarmona se sumó a la larga lista de los "arrepentidos"

01/09/2018 -

Enrique Pescarmona fue aceptado por el juez Claudio Bonadio como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. El empresario firmó el jueves por la tarde el acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, después de que su directivo, Francisco Valenti había confesado sobre el pago de fondos ilegales al gobierno kirchnerista. Se ordenó la excarcelación de este último, preso hace 25 días.

La causa de corrupción golpea fuertemente al sector de los empresarios industriales, a tal punto que dos ex altos jefes de la UIA como Juan Carlos Lascurian (ex presidente) y Luis Betnaza (ex vicepresidente y hombre del grupo Techint), están imputados en la investigación.

El empresario y dueño de Impsa se convirtió en imputado colaborador en el expediente donde se investiga un entramado de sobornos por más de 200 millones de dólares. En esta causa, según la acusación formal del fiscal Stornelli, la estructura delictiva contó con la participación indispensable de directivos y ejecutivos cuyas compañías eran contratista del Estado.

La declaración como "arrepentido" y que fue homologada por el juez Bonadio, se realizó después de haber presentado el miércoles un escrito ante la Justicia en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, para "ofrecerse a colaborar" y "ayudar" a Francisco Valenti, directivo de la compañía detenido hace 25 días.

Valenti y Pescarmona están imputados como partícipes de la asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner. El empresario está señalado de haber realizado pagos ilegales por 2,8 millones de dólares.