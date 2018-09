Gonzalo Higuaín marcó, pero se lo anuló el VAR

01/09/2018 -

El argentino Gonzalo Higuaín convirtió ayer su primer gol con la camiseta del Milan, pero finalmente fue anulado por el VAR.

Por la tercera fecha de la Serie A de Italia, el "Pipita" marcó el tanto que hubiese sido el 2 a 1 para el Milan ante la Roma, pero estaba adelantado por muy poco.

En el primer tiempo, Kessie abrió el marcador a los 40 minutos, tras un centro rasante del suizo Ricardo Rodríguez

A los 15 minutos de la etapa complementaria, el argentino Federico Fazio marcó el empate para la Roma, tras un mal rechazo del defensor Davide Calabria.

A los 34 minutos, el francés Steven Nzonzi marcó para la Roma, pero fue anulado por mano a instancias del VAR.

De todas maneras, en el último minuto del partido, Gonzalo Higuaín le puso una asistencia a Patrick Cutrone, que convirtió el 2 a 1 final.

El italiano, nacido en 1997, no falló y desató la euforia de los más de 55.000 espectadores que acudieron ayer a San Siro, ante la atenta mirada de los directivos brasileños del Milan, Ricardo Kaká y Leonardo Nascimento de Araújo, sentados en el palco.

Para hoy

La fecha continuará hoy con dos partidos. Juventus, líder del campeonato, visitará a Parma, en tanto que Bolonia recibirá al Inter de Mauro Icardi y Lautaro Martínez.

Mañana se completará la fecha con estos partidos: Fiorentina vs. Udinese, Atalanta vs. Cagliari, Chievo vs. Émpoli, Lazio vs. Frosinone, Sampdoria vs. Nápoles, Sassuolo vs. Génova, Torino vs. Spal.