Real Madrid defiende el liderazgo ante Leganés

Fotos ENFOCADOS. Los jugadores de Real Madrid se entrenaron ayer en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de cara al partido de hoy ante Leganés.

01/09/2018 -

Real Madrid se presentará hoy en el estadio Santiago Bernabéu, donde defenderá el liderazgo ante Leganés, en partido de la tercera fecha de la liga española.

El partido comenzará a las 15.45 y será televisado en directo por ESPN.

En el conjunto madridista, la gran duda estará en el arco: Keylor Navas, recién nombrado mejor portero del año por la Uefa, o Thibaut Courtois.

En cuanto al ataque, el foco de atención recaerá sobre Mariano Díaz, que podría disputar los minutos iniciales de su segunda etapa con el primer equipo blanco, apenas un días después de ser presentado tras su fichaje procedente del Olympique de Lyon.

La llegada del hispano-

dominicano, que ha dejado sin sitio en la plantilla a Borja Mayoral, refuerza un ataque que, en este inicio de temporada, se está consolidando con el nuevo tridente formado por Benzemá, Bale y Asensio. En el centro del campo la duda es si recuperará la titularidad el flamante mejor jugador de Europa, Luka Modric, dosificado en este inicio de temporada.

Enfrente estará el Leganés de Mauricio Pellegrino, que suma un punto en dos partidos. Los "pepineros" perdieron en la primera jornada ante el Athletic (2 a 1), y lograron un empate ante la Real Sociedad (2 a 2), en Butarque, gracias a un doblete de El Zhar, que neutralizó los dos tantos iniciales del equipo guipuzcoano.

El restante partido de la jornada estará a cargo de Celta y Atlético de Madrid. El equipo del "Cholo" Simeone irá en busca de una victoria, pero además estará a la expectativa de lo que ocurra con Real Madrid, que si pierde le cederá el liderazgo.

La tercera fecha arrancó ayer con tres partidos. Getafe y Valladolid empataron sin goles. Eibar venció por 2 a 1 a la Real Sociedad. Y Girona le ganó al Villarreal por 1 a 0, como visitante.

Para mañana

La fecha continuará mañana con cuatro partidos, entre los que se destaca la presentación del FC Barcelona, enfrentando al Huesca, en el Camp Nou. En el equipo azulgrana será titular el rosarino Lionel Messi.

Los restantes partidos serán los siguientes: Levante vs. Valencia, Alvés vs. Espanyol y Betis vs. Sevilla.